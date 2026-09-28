باشگاه خبرنگاران جوان - رسول سالاری پدر مسیحا به همراه مادر و مهگل خواهر مسیحا مهمان این برنامه بودند تا از روزهای کودکی مسیحا و خاطراتی بگویند که یاد او را در خانه‌شان زنده نگه داشته است.

پدر مسیحا، درباره آخرین صبح حضور فرزندش در خانه گفت: شب قبل از حادثه وقتی به خانه آمد، متوجه شد مسیحا کفش‌هایش را شسته و کنار دیوار گذاشته است. صبح روز حادثه نیز وقتی او را برای رفتن به مدرسه بیدار کرد، مسیحا با شوق از برنامه‌های آن روز مدرسه گفت.

رسول سالاری، توضیح داد که مسیحا قرار بود آن روز در مدرسه جایزه دریافت کند و از چند روز قبل منتظر این اتفاق بود. همچنین کلاس ورزش داشت و به همین دلیل با علاقه بیشتری برای رفتن به مدرسه آماده می‌شد.

وی ادامه داد: آن روز برخلاف همیشه، فرزندش صبحانه‌اش را کامل خورد و پس از آماده شدن، کفش‌های قدیمی خود را برای رفتن به مدرسه انتخاب کرد. مسیحا هنگام خداحافظی با پدرش راهی سرویس مدرسه شد؛ غافل از اینکه این آخرین دیدار آنها خواهد بود.

سالاری درباره لحظه اطلاع از حادثه نیز گفت: حدود ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه معلم مسیحا با مادرش تماس گرفت و گفت مدرسه تعطیل شده و خانواده‌ها برای بردن بچه‌ها مراجعه کنند. پس از آن، پدر مسیحا با سرویس مدرسه تماس گرفت و دقایقی بعد از وقوع حادثه در مدرسه مطلع شد.

او افزود: در ابتدا باور نمی‌کردند مدرسه هدف قرار گرفته باشد، اما وقتی به محل حادثه نزدیک شدند، شدت تخریب را دیدند. به گفته او، کلاس مسیحا کاملاً تخریب شده بود و دیگر امکان انجام کاری وجود نداشت.

پدر مسیحا همچنین در بخش دیگری از برنامه از تغییر رفتار فرزندش در دو ماه پایانی زندگی گفت و اظهار کرد: مسیحا که پیش از آن کودکی پرجنب‌وجوش بود، در دو ماه آخر آرام‌تر شده بود و نسبت به وسایل شخصی‌اش حساسیت سابق را نداشت.

وی با اشاره به علاقه مسیحا به لوازم‌التحریر افزود: فرزندش پیش از آن اجازه نمی‌داد خواهرش به وسایلش دست بزند، اما در ماه‌های پایانی حتی اجازه می‌داد مهگل با ماژیک‌ها و خودکارهایش بازی کند.

سالاری همچنین از نقاشی‌ای سخن گفت که پس از حادثه در دفتر نقاشی قدیمی مسیحا پیدا کرد؛ نقاشی‌ای که در آن تصویر مدرسه، پرچم ایران، جنگنده، موشک و سامانه پرتاب موشک دیده می‌شد.

او همچنین از خواب‌های ناآرام مسیحا در روزهای پایانی زندگی‌اش یاد کرد و گفت که حدود یک هفته پیش از حادثه، فرزندش شب‌ها در خواب ناله و فریاد می‌کرد و با وجود پرسش‌های پدر و مادر، می‌گفت حالش خوب است و اتفاقی نیفتاده است.

گفتنی است، مسیحا سالاری یکی از سه دانش‌آموز مینابی است که پس از حادثه مدرسه طیبه شجره، پیکرش تاکنون به خانواده بازنگشته است. امیرعلی جداوی و ماکان نصیری، دو دانش‌آموز دیگر این مدرسه هستند که پیکرهایشان نیز تاکنون شناسایی نشده است.

برنامه «عصر خانواده» به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی و کارگردانی رضا داستانی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

منبع: روابط عمومی برنامه