باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بررسی روند طرح‌های در جریان، با ابراز نگرانی از احتمال بروز خلل در اجرای برخی طرح‌ها، گفت:نظارت همه جانبه وبرخورد به موقع با افرادی که بدون داشتن اهلیت لازم، زمین برای اجرای طرح‌ها گرفتند، اما اقدام موثر نداشتند و تاخیر غیر موجه داشتند، لازم وضروری است.

دادستان ساری بر اهمیت شفافیت در واگذاری زمین‌ها تاکید کرد و افزود: فرآیند واگذاری زمین‌ها و اراضی متعلق به بیت‌المال، از حساس‌ترین بخش‌هایی است که مستقیماً با حقوق عمومی در ارتباط است و تمامی مراحل واگذاری، مطابق با ضوابط قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض یا سوءاستفاده باید انجام شود

او با اشاره به ضرر و زیان ناشی از نیمه‌تمام ماندن طرح‌ها، گفت: طرح‌های عمرانی که پس از تخصیص بودجه و واگذاری زمین، به دلیل عدم مدیریت صحیح یا عدم توانمندی مجریان متوقف می‌شوند، موجب تضییع مستقیم حقوق بیت‌المال می‌شود لذا مجریان طرح‌ها موظف به اجرای کامل، باکیفیت و در بازه زمانی تعیین‌شده هستند.

عالیشاه افزود: در بحث واگذاری زمین در قالب ماده ۳۳ به معنای واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، دامپروری و صنعتی، در استان از ۱۰۶۵مورد بیش از۴۰۰مورد فسخ شده که جای تامل و نظارت بیشتر دارد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه هرگونه انحراف از برنامه یا توقف غیرموجه در پروژه، مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت، افزود:شورای حفظ حقوق بیت‌المال، نقش بازدارنده و نظارتی خود را در تمامی مراحل، از برنامه‌ریزی و تشخیص اهلیت مجریان گرفته تا مرحله اجرا و تحویل طرح، به صورت مستمر ایفا خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که حقوق مردم و بیت المال به بهترین نحو حفظ می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران