باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه پرس‌تی‌وی مستند شاعرانه «طلوع» (Dawn)، روایتی متفاوت و حماسی از مراسم تشییع پیکر شهید سیدحسن نصرالله، را در دومین سالگرد شهادت دبیرکل حزب‌الله لبنان روی آنتن می‌برد.

این مستند به‌تهیه‌کنندگی فاطمه خاوری و کارگردانی محمدباقر شاهین، نمود تلاش شبکه پرس تی‌وی است برای ثبت حماسی و احساس‌برانگیز یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های قرن اخیر در منطقه.

آنچه این مستند ۲۵دقیقه‌ای تولید پرس تی‌وی را از آثار مشابه متمایز می‌کند، سبک روایی آن است. سازندگان «طلوع» با بهره‌گیری از تسلط کلامی و قدرت بیان شهید سیدحسن نصرالله، از صدا و کلام خود ایشان برای روایت صحنه‌ها استفاده کرده‌اند؛ چنان‌که گویی شهید بزرگ مقاومت خود راوی وداع باشکوه مردم با او است.

این اثر مستند که سال ۱۴۰۳ ساخته شده و ماحصل استقرار تیم تولید در لبنان و ثبت لحظات تاریخی تشییع پیکر شهید سیدحسن نصرالله در شرایطی پرتنش و حساس است، برشی از تاریخ مقاومت را پیش روی مخاطب می‌گذارد. دوربین «طلوع» علاوه‌بر ثبت شکوه تشییع، به‌سراغ ناگفته‌های پشت‌صحنه نیز رفته تا عمق نفوذ و جایگاه رهبر بزرگ حزب‌الله و مقاومت را در میان ملت‌ها به نمایش بگذارد.

مستند «طلوع» در زمانی کوتاه، اما فشرده، تقابل میان «فرهنگ مقاومت» و «شرایط بحرانی جنگ» را به تصویر می‌کشد تا به‌عنوان یک سند تاریخی و آرشیوی، روحیات، آستانه تحمل و اراده پولادین ملل مقاومت و مردم لبنان را در دوران پرتلاطم اخیر بازنمایی کند.

در تولید مستند «طلوع» که دوشنبه ۶ مهر روی آنتن شبکه پرس تی‌وی می‌رود، علاوه‌بر فاطمه خاوری و محمدباقر شاهین که به‌ترتیب، تهیه‌کنندگی و کارگردانی آن را به عهده داشته‌اند، بارقه عربی، به‌عنوان مجری طرح و برنامه‌ریز، رزان عملوش در مقام مدیر تولید، امیر بابایی و ضیا حاتمی به‌عنوان فیلم‌برداران و فؤاد تقی‌زاده و سیداحمد میرمحمدی نیز در جایگاه تدوینگران اثر همکاری داشته‌اند.

منبع: پرس تی‌وی