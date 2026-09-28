رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش از توقیف شبانه یک دستگاه خودروی حمل زباله در ورودی این شهر و معرفی فرد متخلف به مرجع قضایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: در جریان گشت و کنترل شبانه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در ورودی شهر، یک دستگاه خودروی حمل زباله به دلیل ارتکاب تخلف زیستمحیطی توقیف شد.
او افزود: پس از بررسیهای انجام شده، خودرو توقیف و فرد متخلف برای رسیدگی قانونی و اعمال مقررات به مرجع قضایی معرفی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط زیستمحیطی در حمل و مدیریت پسماند تصریح کرد: گشت و کنترلهای شبانه و برخورد قانونی با تخلفات زیستمحیطی با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست و حفاظت از سلامت عمومی، به صورت مستمر در این شهرستان انجام میشود.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان