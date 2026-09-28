باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ریشه ایستادگی و مقاومت امروز مردم + فیلم

مردم ایران نشان دادند که می‌توانند به خوبی در مقابل دشمن متحد و همدل باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اسماعیل زمانی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در برنامه تلویزیون عنوان کرد که ایستادگی و مقاومت امروز مردم به توکل و تفکرشان برمی‌گردد.

مطالب مرتبط
ریشه ایستادگی و مقاومت امروز مردم + فیلم
young journalists club

فرمانده‌ای که همیشه در خط مقدم بود + فیلم

ریشه ایستادگی و مقاومت امروز مردم + فیلم
young journalists club

برگ برنده ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل + فیلم

ریشه ایستادگی و مقاومت امروز مردم + فیلم
young journalists club

عملکرد حیرت انگیز مردم آبادان در طول دفاع مقدس + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم
۷۲۴

ادعای ترامپ درباره کنترل هرمز؛ واقعیت بازار نفت چه می‌گوید؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
۷۲۳

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
۶۷۴

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم
۵۴۰

خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
پشت پرده شهر نئوم؛ بزرگ‌ترین کلاهبرداری شرکت‌های آمریکایی از سعودی‌ها! + فیلم
۴۱۰

پشت پرده شهر نئوم؛ بزرگ‌ترین کلاهبرداری شرکت‌های آمریکایی از سعودی‌ها! + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha