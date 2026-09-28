استقبال جوانان از تولیدات کنگره ملی شهدای قم / عبور از مرز ۵۰۰ هزار بازدید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین رونمایی از ۹ اثر هنری متعلق به سومین کنگره ملی شهدای استان قم، در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان برگزار شد.در این مراسم، کتاب «از قم تا قم» با محوریت ایده شهید زینالدین و تصاویر شهدا و رزمندگان قمی، دو مستند روایتگر زندگی شهید ابوالحسن آلاسحاق و شهید خلبان مهدیار، و همچنین آلبوم موسیقی «سوی ستارگان» رونمایی شد.
حجت الاسلام لطفی نیاسر در این مراسم با اشاره به زمانبندی برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم اظهار داشت: این کنگره برای پایان سال ۱۴۰۶ برنامهریزی شده است.
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در ادامه با تأکید بر لزوم همکاری نهادهای مختلف تصریح کرد: تحقق برنامههای پیشبینیشده برای این کنگره، نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی، خیران و مجموعههای فعال در حوزه جهاد و شهادت است.
وی تصریح کرد: تولیدات هنری کنگره در حوزههای گوناگون در دست پیگیری است و کتابها، مستندها و سناریوهای جدید نیز در مسیر برگزاری این کنگره تولید و در آیینهای مختلف رونمایی می شود.
حجت الاسلام لطفی نیاسر با اشاره به اهداف برگزاری این کنگره گفت: تولید و انتشار این آثار هنری با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی چهرههای ماندگار دفاع مقدس و انتقال پیام شهدا به نسلهای جوان انجام شده است.
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در ادامه سخنان خود با اشاره به استقبال چشمگیر مخاطبان از تولیدات کوتاه مبتنی بر هوش مصنوعی این کنگره افزود: آثار تولیدشده در طول دو تا سه هفته گذشته در پلتفرمهای مختلف، از مرز ۵۰۰ هزار بازدید عبور کرده است؛ آماری که حاکی از توجه و علاقه روزافزون نسل جوان به اندیشه مقاومت و قهرمانان بومی کشور است.