باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد شفائی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با قدردانی از حضور مردم و بسیجیان در رزمایش «جان‌فدا» گفت: حضور گسترده مردم در این رزمایش، جلوه‌ای از وحدت، انسجام و آمادگی آنان برای حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

سردار احمد شفائی در رزمایش جان‌فدا در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانم از همه خواهران و برادران بزرگواری که در سطح استان در این برنامه حضور یافتند و با حضور خود جلوه‌ای از پیوند مردم با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

وی افزود: حضور نیروهای بسیجی و اقشار مختلف مردم در قالب نمایش اقتدار و با برخورداری از نظم و انضباط تشکیلاتی، جلوه‌ای از وحدت، انسجام و وفاداری آنان را نشان داد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط حساس کنونی گفت: البته این حضور در شرایط حساس کنونی که در میانه یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی تحمیلی هستیم، پیام‌های فراوانی دارد که در زمان و مکان خودش باید به آن پرداخته شود.

وی بیان کرد: زمان‌شناسی ملت بزرگوار ایران که قریب به هفت ماه در خیابان‌ها با همه وجود از انقلاب پشتیبانی کرده و می‌کنند، مؤید این مهم است که این مردم فرامین رهبر و امام عزیز خود را به خوبی دریافت کرده‌اند.

شفائی تصریح کرد: فرمان مورد تأکید امام که همان وحدت، انسجام و هم‌افزایی بوده، پیامی است که همان تعمیق و گسترش فرهنگ مؤثر بسیج و فرهنگ مقاومت را دنبال می‌کند. این موضوع به منظور تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» و ترویج فرهنگ بسیجی به عنوان الگوی مقاومت و پایداری در برابر استکبار و سلطه‌گران جهانی مورد توجه قرار دارد.

وی گفت: این حضور، صلابت، انسجام و هماهنگی حاکی از آن است که مردمان عزیز و بزرگوار ما دشمن را به خوبی شناخته‌ و طراحی و ظرفیت دشمن را به خوبی فهم کرده‌اند و راه، بُرد، نقشه، تاکتیک و تکنیک دشمن را به خوبی تشخیص داده‌اند.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مردم با شناخت درست از جنگ شناختی و عملیات رسانه‌ای دشمن، در پویش «جان‌فدا» حاضر شدند و امروز جانانه در میدان نمایش اقتدار در جای جای استان پهناور سیستان و بلوچستان حضور یافتند.

وی افزود: مردم با شناخت کامل از همه تهدیدها و ظرفیت‌ها به میدان آمدند و می‌دانند تمرکز امروز دشمن بر چه مباحث و راهبردهایی است.

سردار شفائی گفت: دشمنی که در اقدامات خود در حوزه‌های مختلف به اهدافش نرسید، اکنون با روش‌ها و شیوه‌های دیگری به دنبال تحقق اهداف خود است و مردم این موضوع را به خوبی می‌دانند که امید دشمن امروز به ایجاد تفرقه، ایجاد ناامیدی و کاهش تاب‌آوری آنان است.

وی خاطرنشان کرد: مردم ولایتمدار استان با حضور خود نشان دادند که به شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به شایستگی واقفند و با این شناخت می‌دانند تنها عامل تقویت بازدارندگی دفاعی در مقابل دشمن، تحقق ایران قوی و متحد است.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان افزود: حضور مردم در صحنه‌های مورد نیاز انقلاب بسیار می‌تواند تأثیرگذار باشد و این میدان و میدان‌های این‌چنینی از ضرورت‌های امروز انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر اهمیت حضور منسجم مردم گفت: حضور پیوسته، متراکم، تأثیرگذار، منسجم و هماهنگ امروز در سطح استان، بیانگر ولایت‌پذیری و ولایت‌محوری عزیزان حاضر در میدان است.

شفائی اظهار کرد: باور همه ما آن است که بصیرت و حضور آگاهانه مردم در خیابان و میدان، به ویژه این حماسه ارزشمند، دستگاه‌های محاسباتی دشمن و حتی افرادی را که در داخل به نوعی دچار تردید شده‌اند، تنظیم خواهد کرد

حضور هلال‌احمر سیستان و بلوچستان در همایش «جان‌فدای ایران»؛ پای عهد با ایران و مردم

سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، به همراه جمعی از کارکنان، نجاتگران و جوانان هلال‌احمر، همگام با سایر اقشار مردم در همایش «جان‌فدای ایران» حضور یافتند.

این حضور، بیانگر روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی اعضای جمعیت هلال‌احمر و پایبندی آنان به خدمت در راه مردم و ایران اسلامی بود؛ مجموعه‌ای که مأموریت اصلی آن در لحظات سخت، نجات جان انسان‌ها و حضور در کنار آسیب‌دیدگان است.

در حاشیه این همایش، حضور یکپارچه نجاتگران، جوانان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر در کنار اقشار مختلف مردم، جلوه‌ای از همدلی و همراهی ملی را به نمایش گذاشت؛ حضوری که پیام آن روشن بود: برای ایران، برای مردم و برای نجات جان هم‌ وطنان، تا پای جان ایستاده‌ایم.

نجاتگران هلال‌احمر از نخستین نیروهایی هستند که در بسیاری از حوادث و بحران‌ها خود را به صحنه می‌رسانند؛ از سوانح جاده‌ای و حوادث طبیعی گرفته تا شرایط دشوار و پرخطر. آنان در این مأموریت‌ها، با تکیه بر آموزش، تجربه و روحیه فداکاری، برای نجات جان انسان‌ها تلاش می‌کنند و گاه برای انجام وظیفه، جان خود را نیز به خطر می‌اندازند.

حضور مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در کنار کارکنان، نجاتگران و جوانان در این اجتماع، نمادی از همراهی مجموعه هلال‌احمر با مردم و تأکیدی دوباره بر جایگاه فرهنگ ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به ایران اسلامی بود.

همایش «جان‌ فدای ایران» با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌ کنندگان با حضور خود، بر همبستگی، انسجام و آمادگی برای دفاع از ایران و خدمت به مردم تأکید کردند.

اعضای جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان نیز با حضور در این اجتماع، بار دیگر نشان دادند که عهد آنان با مردم، عهدی برای خدمت و فداکاری است؛ عهدی که در میدان عمل و در لحظه‌های دشوار، معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

از نخستین ساعت‌های آغاز برنامه، گروه‌های گوناگون خود را به محل رزمایش رساندند. زنان و مردان، پیران و جوانان و کودکان، در کنار نیروهای بسیج و سپاه، خانواده‌های شهدا و دیگر گروه‌های مردم، در فضایی آکنده از پرچم‌های ایران و شعارهای حماسی، بر ادامه حضور و آمادگی خود پای فشردند.

در این گردهمایی ۱۴۰ هزار نفری، نسل‌ها و پیروان مذهب‌های گوناگون در کنار یکدیگر دیده می‌شدند؛ همه زیر یک پرچم گرد آمده بودند؛ پرچمی که برای مردم این دیار نماد ایران است و پاسداری از امنیت و یکپارچگی سرزمین را بخشی از مسئولیت خود می‌دانند.

مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان، در کنار یکدیگر و از میان گروه‌های گوناگون اجتماعی، بار دیگر همزیستی و همبستگی خود را نشان دادند. آنان با حضور در میدان، بر پاسداری از امنیت، همبستگی اجتماعی و ایستادگی در برابر تهدیدها و نقشه‌های دشمنان تا پای جان پای فشردند.

گردان‌های سپاه و نیروی مقاومت بسیج، در کنار پیشه‌وران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های گوناگون مردم، با پرچم‌های ایران و تصویرهای رهبر شهید و نائب بر حق ایشان، در فاصله میدان سربازان گمنام امام زمان(عج) تا خیابان شهید خزائی گرد آمدند.

صف‌های منظم نیروها در کنار مردم، بانگ شعارها، برافراشته‌شدن پرچم‌های سه‌رنگ و حضور هم‌زمان گروه‌های گوناگون، چهره خیابان‌های زاهدان را دگرگون کرد. میدان رزمایش تنها جای اجرای برنامه‌های نظامی نبود، بلکه به نمایشگاهی از حضور و همبستگی اجتماعی مردم برای پاسداری از یکپارچگی سرزمین کشور تبدیل شد.

شرکت‌کنندگان در رزمایش «جان‌فدا» سپس مسیر بلوار شهید خزائی را در قالب راهپیمایی پیمودند. این راهپیمایی گسترده، حضور هزاران تن از مردم و نیروهای بسیجی را در طول مسیر به نمایش گذاشت. پرچم‌های کشور در میان جمعیت به حرکت درآمد و تصویر شهدا در دست شماری از شرکت‌کنندگان دیده می‌شد. صف‌های مردم در امتداد مسیر شکل گرفت؛ تصویری که از یک سو یادآور روزهای دفاع مقدس و از سوی دیگر گویای حضور نسل امروز در میدان بود.

شیعه و سنی؛ یک میدان، یک پرچم

حضور هم‌زمان شیعیان و اهل سنت در میان جمعیت، یکی از جلوه‌های چشمگیر این گردهمایی بود. گروه‌های قومی و مذهبی گوناگون در کنار یکدیگر حضور داشتند و آنچه فضای برنامه را شکل می‌داد، زمینه‌های مشترک آنان بود؛ دلبستگی به ایران، پای‌بندی به امنیت و آرامش ایران اسلامی، گرامی‌داشت یاد شهدا و همزیستی میان قوم‌ها و مذهب‌های گوناگون؛ مسئولان و چهره‌های شیعه و سنی نیز در کنار مردم حضور داشتند و پرچم جمهوری اسلامی ایران، نمادی مشترک برای حاضران بود.

سیستان و بلوچستان مهد همبستگی امت اسلامی شناخته می‌شود. حضور هم‌زمان زنان و مردان شیعه و سنی با پوشش‌های محلی در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از حضور مشترک مردم بود؛ حضوری که در آن پرچم ایران، یاد شهدا و پای‌بندی به امنیت و همبستگی اجتماعی، زمینه‌های مشترک حاضران را شکل می‌داد و پاسخی قاطع به گفته‌ها و نقشه‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و مزدوران وطن‌فروش بود.

از خاطرات دفاع مقدس تا میدان امروز

با آغاز بخش‌های اصلی رزمایش، میدان شکل منظم‌تری به خود گرفت و گردان‌های سازمان‌یافته خواهران و برادران بسیجی در جایگاه‌های تعیین‌شده مستقر شدند. حرکت هماهنگ نیروها، اجرای تمرین‌های میدانی و نمایش بخشی از جنگ‌افزارها، بخش میدانی برنامه را تشکیل می‌داد و صدای فرمان‌ها و شعارهای حماسی در میدان می‌پیچید.

نظم صف‌ها و حضور گسترده شرکت‌کنندگان، بخش دیگری از آمادگی نیروهای حاضر را نشان می‌داد. جوانان و نوجوانان نیز در میان نیروها حضوری پررنگ داشتند؛ نسلی که سال‌های دفاع مقدس را به چشم ندیده، اما از راه گفته‌های خانواده‌ها، تصویر شهدا، کتاب‌ها و برنامه‌های فرهنگی با آن دوره از تاریخ کشور آشنا شده است.

در کنار آنان، پیش‌کسوتان دفاع مقدس نیز حضور داشتند؛ کسانی که خاطرات سال‌های حضور در جبهه را با خود دارند و برخی تصویرها و شعارهای برنامه، آنان را به یاد آن دوره از زندگی و تجربه‌های شخصی‌شان می‌انداخت. هم‌نشینی این ۲نسل در میدان رزمایش، بازتاب‌دهنده گذر تجربه تاریخی از نسلی به نسل دیگر بود: نسلی که دفاع مقدس را تجربه کرده و نسلی که آن را از راه گفته‌ها و نوشته‌ها می‌شناسد.

هفته دفاع مقدس نیز فرصتی است تا این تجربه تاریخی در برنامه‌های گوناگون بازخوانی شود و نسل تازه با بخشی از رویدادها و خاطرات آن دوران آشنا شود.

خانواده‌های شهدا؛ روایت‌هایی که همچنان ادامه دارد

خانواده‌های گرامی شهدا نیز در این رزمایش بزرگ حضور داشتند؛ خانواده‌هایی که هر یک بخشی از خاطرات دفاع مقدس را در دل خود نگه داشته‌اند.

تصویر شهدا در دست شماری از حاضران و یادمان‌هایی که برای گرامی‌داشت آنان برپا شده بود، نام کسانی را زنده می‌کرد که در سال‌های جنگ تحمیلی راهی جبهه‌ها شدند و بخشی از تاریخ کشور با نام آنان پیوند خورده است.

حضور خانواده‌های شهدا در کنار جوانان و نوجوانان، از بخش‌های چشمگیر برنامه بود. از یک سو، پدران و مادران و خانواده‌هایی حضور داشتند که آن سال‌ها را از نزدیک تجربه کرده‌اند و از سوی دیگر، نسلی که بیشتر از راه گفته‌ها و نوشته‌ها با دفاع مقدس آشنا شده است. این حضور مشترک، برنامه را به فرصتی برای پیوند خاطرات گذشته با حضور نسل امروز تبدیل کرد.

جان‌فدایان ایران؛ بازتابی از همبستگی و آمادگی

رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران» در سیستان و بلوچستان، هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، افزون بر بخش‌های میدانی و اجرایی، جای گردهمایی گروه‌های گوناگون مردم و اجتماعی استان بود؛ گردهمایی‌هایی که در آن شیعه و سنی، جوان و پیش‌کسوت، خانواده‌های شهدا و نیروهای بسیجی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پرچم ایران در میان جمعیت نمادی مشترک بود.

آنچه در میدان رزمایش زاهدان به چشم می‌آمد، درهم‌آمیختگی گرامی‌داشت خاطرات دفاع مقدس، حضور نسل‌های گوناگون و نمایش آمادگی نیروهای شرکت‌کننده بود؛ تصویری که در آن همبستگی اجتماعی و حضور مشترک قوم‌ها و مذهب‌های گوناگون استان، در کنار یاد شهدا و برنامه‌های رزمایش قرار داشت. هفته دفاع مقدس نیز به این ترتیب فرصتی برای بازخوانی بخشی از تجربه تاریخی و اجتماعی مردم سیستان و بلوچستان شد.

منبع سپاه سلمان استان