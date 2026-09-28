رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: حذف بیماری هاری تا سال ۲۰۳۰ در جهان هدفگذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عباسعلی مطلبی رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در همایش ملی روز جهانی هاری گفت: هاری جزء بیماری های مورد غفلت در کشور است و ریشه کن کردن آن به هماهنگی و همکاری دستگاه های ذی ربط به ویژه وزارت بهداشت، دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست دارد.

وی بر واکسیناسیون انبوه سگ های پرسه زن تاکید کرد و افزود: سگ ها برخلاف دام ها ارزش اقتصادی اندکی دارند و حذف آنها آسانتر تلقی می شود.

مطلبی کمبود منابع مالی، نظارت و داده های ناکافی و اجرای ضعیف برنامه ها را دلایل ریشه ای غفلت از هاری نام برد.

به گفته وی، کودکان زیر ۱۵ سال، جوامع فقیر و حاشیه ای، افرادی که دسترسی اندک به آموزش و دریافت خدمات بهداشتی دارند، آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر بیماری هاری هستند.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی برای ریشه کن کردن بیماری هاری بر سرمایه گذاری پایدار در واکسیناسیون سگ ها، ساماندهی سامانه یکپارچه ثبت موارد گزش حیوانات و مراقبت های مشترک تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کنترل بیماری هاری به کمک و همکاری دامپزشکی نظام سلامت، شهرداری ها و رسانه ها نیاز دارد، افزود: بیش از ۱۰ میلیون قلاده سگ و گربه در اختیار مردم است.

مطلبی با اشاره به نقش بخش خصوصی دامپزشکی در برنامه حذف هاری بیان کرد: هاری به عنوان بیماری دیرینه سالهاست که در جوامع انسانی وجود دارد و پیوند نزدیک با فقر و محرومیت دارد.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان تحت تاثیر بیماری هاری قرار دارند، افزود: این بیماری بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیده می شود.

مطلبی با بیان اینکه بیماری هاری غالبا در مناطق دور افتاده و روستایی رخ می دهد، افزود: این بیماری تاثیر نامتناسبی بر افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند و نمی توانند به خدمات بهداشتی دسترسی پیدا کنند، اثر می گذارد.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت: برنامه واکسیناسیون انبوه سگ های پرسه زدن باید متمرکز شود چراکه موثرترین راه برای دستیابی به کاهش معنادار و پایدار در مرگ های انسانی ناشی از هاری محسوب می شود.



