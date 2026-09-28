باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اطلاعات امنیتی اخیر که این اتحادیه به دست آورده نشان می‌دهد روسیه در حال آماده‌سازی «اقدامات خرابکارانه بیشتر» علیه اروپاست.

کالاس پیش از نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران ادعا کرد: «ما در اطلاعات امنیتی می‌بینیم که روسیه در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات خرابکارانه بیشتر و حمله به دموکراسی ماست تا جامعه ما را دچار شکاف کند و جوامع ما را بترساند تا از کمک به اوکراین خودداری کنند.»

او همچنین درباره درگیری‌های خاورمیانه گفت اتحادیه اروپا برای عملیاتی کردن مأموریت دریایی خود در دریای سرخ موسوم به «آسپیدس» و کمک به اسکورت کشتی‌ها، به تجهیزات دریایی بیشتری از جمله انواع خاصی از شناور‌ها نیاز دارد.

این در حالی است که مقامات روسیه بارها از اقدامات روس هراسانه اروپا انتقاد کرده و آن را بهانه ای برای توجیه افکار عمومی این کشورها در تامین سلاح برای اوکراین دانسته اند.

منبع: بریکینگ نیوز