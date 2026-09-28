خطر حوادث در شیراز ۱۲ درصد کمتر به صدا درآمد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی عیدی‌پور در نشست خبری به مناسبت هفتم مهرماه، روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی از کاهش ۱۲ درصدی حوادث در این کلانشهر طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: آتش‌سوزی در ارتفاعات و محیط‌های پیرامونی شیراز نیز در این مدت ۱۳۳ درصد کاهش داشته است.

او، با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه ایمنی اظهار کرد: اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و اطلاعات سازمان آتش‌نشانی و همچنین ارتقای فرهنگ ایمنی در شهر شیراز نقش مؤثری دارند و همکاری و همراهی رسانه‌ها در این حوزه قابل تقدیر است.

عیدی‌پور با بیان اینکه این نشست با هدف ارائه گزارشی از عملکرد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز و پاسخگویی به پرسش‌های اصحاب رسانه برگزار شده است، افزود: در این نشست تلاش می‌کنیم بخشی از آمار و ارقام ثبت‌شده در حوزه حوادث را ارائه کنیم تا تصویری از وضعیت ایمنی شهر و روند حوادث در نیمه نخست سال جاری ارائه شود.

کاهش ۶ درصدی تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۲۵

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به آمار تماس‌های ثبت‌شده با سامانه ۱۲۵ گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۵۱ هزار و ۴۸۴ تماس با سامانه ۱۲۵ ثبت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد کاهش داشته است.

عیدی‌پور ادامه داد: در این مدت ۱۵ هزار و ۵ عملیات توسط نیرو‌های آتش‌نشانی انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، تعداد حوادث ۱۲ درصد کاهش یافته است.

او، این کاهش را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس این آمار، در نیمه نخست امسال بیش از ۲ هزار مرتبه کمتر از سال گذشته، زنگ ایستگاه‌های آتش‌نشانی برای انجام عملیات به صدا درآمده است.

کاهش عملیات اطفای حریق و امداد و نجات

عیدی‌پور با تفکیک عملیات انجام‌شده در حوزه اطفای حریق و امداد و نجات گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳ هزار و ۹۶۹ عملیات اطفای حریق انجام شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز افزود: همچنین در حوزه امداد و نجات، ۸ هزار و ۵۵۰ عملیات در نیمه نخست امسال ثبت شده که در مقایسه با شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، کاهش ۱۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: مجموع این آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد حوادث در شیراز طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۲۶ درصدی حوادث آسانسور

عیدی‌پور با اشاره به یکی از پرتکرارترین مأموریت‌های آتش‌نشانی در شیراز اظهار کرد: نجات افراد محبوس در کابین آسانسور همچنان یکی از عملیات‌های پرتکرار آتش‌نشانی است که موضوع قطعی برق و مسائل مرتبط با مدیریت مصرف انرژی نیز در بروز این موارد مؤثر بوده است.

او گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، نیرو‌های آتش‌نشانی در ۳ هزار و ۵۶۹ مورد برای نجات شهروندان محبوس در آسانسور‌ها اعزام شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۱۳۳ درصدی آتش‌سوزی در ارتفاعات و پیرامون شیراز

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در ادامه به حریق‌های رخ‌داده در ارتفاعات، مراتع و محیط‌های پیرامونی شهر اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۲۸۲ مورد حریق در ارتفاعات و محیط‌های پیرامونی شیراز به وقوع پیوست که از حریق‌های جزئی تا موارد گسترده را شامل می‌شود.

عیدی‌پور افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۳۳ درصدی حریق در ارتفاعات و محیط‌های پیرامونی شیراز را نشان می‌دهد.

او با اشاره به شرایط سال گذشته و افزایش حوادث در این بخش بیان کرد: سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط خاص کشور و حوادث آن سال، از جمله جنگ ۱۲ روزه، سال سختی بود و این شرایط در افزایش آمار حریق در ارتفاعات نیز بی‌تأثیر نبود.

نقش فرهنگ‌سازی و همکاری دستگاه‌ها در کاهش حریق

عیدی‌پور با تأکید بر نقش همکاری دستگاه‌های مختلف در کاهش آتش‌سوزی‌های ارتفاعات و مراتع شیراز گفت: امسال با اقداماتی که در حوزه پیشگیری و فرهنگ‌سازی انجام شد، شرایط بهتری در این بخش رقم خورد.

او افزود: اجرای پویش «نجات طبیعت» با همراهی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، گروه‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اصحاب رسانه و همچنین اقدامات مدیریت شهری شیراز، در این زمینه مؤثر بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: برگزاری مستمر جلسات مدیریت بحران شهرستان و استان و همچنین شهرداری شیراز با محوریت پیشگیری از حوادث نیز از دیگر اقداماتی بود که به کاهش حریق در ارتفاعات و محیط‌های پیرامونی شهر کمک کرد.

عیدی‌پور در پایان با قدردانی از همراهی رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های مردمی در حوزه پیشگیری از حوادث، بر تداوم همکاری و فرهنگ‌سازی برای ارتقای ایمنی در شهر شیراز تأکید کرد.