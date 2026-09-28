آغاز طرح ویژه بازآفرینی محله سیروس تهران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عبدالرضا گلپایگانی عضو هیئت علمی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به دلایل و اهداف ادغام حوزههای زمین، مسکن و بازآفرینی شهری اظهار داشت: سازمان ملی زمین و مسکن همواره دو موضوع محوری و چالشبرانگیز کشور یعنی «زمین» و «مسکن» را مدیریت کرده است؛ همزمان در حوزه بازآفرینی شهری نیز طی سالهای گذشته رویکردها از اقدامات صرفاً کالبدی و عمرانی به سمت توانمندسازی ساکنان و فعالیتهای اجتماعی در قالب «اقدام مشترک» در ستادهای بازآفرینی شهرستانی، استانی و ملی تغییر یافته است.
وی افزود: هدف بنیادین در این همافزایی، ارائه خدمات مؤثر به مردم و تأمین مسکن متناسب، استطاعتپذیر و در توان اقشار کمدرآمد و کمتوان است. تحقق این مأموریت مستلزم تحول و بازنگری در اهداف، فعالیتها، ساختار سازمانی و اساسنامه متناسب با وظایف جدید خواهد بود.
عضو هیئت عامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: با بهرهگیری از توان و امکانات کنونی سازمان ملی زمین و مسکن، پیوند این سه بخش با موضوعاتی چون هوشمندسازی، مدیریت دادهمبنا و احیای هویت تمدنی و کالبدی همراه خواهد شد تا هدف مشترک یعنی «ساخت خانه و محله استاندارد» با کیفیت و سرعت بالاتری محقق شود.
تغییر ریل از نوسازی تکپلاک به بازآفرینی در مقیاس محله
گلپایگانی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای شهر تهران و سایر مناطق کشور گفت: برنامهای ویژه تدوین و مکاتبات آن انجام شده است. بر اساس معیارها و اولویتهای مشخص، محلههایی در سطح کشور برای اجرای بازآفرینی در مقیاس محله شناسایی شدهاند.
وی ادامه داد: رویکرد ما عبور از تدوین ضوابط محدود به تکپلاکها و حرکت به سمت نوسازی یکپارچه کل محله است که رکن بنیادین آن، راهاندازی و استقرار دفاتر تسهیلگری در دل خود محلات با مشارکت مستقیم مردم خواهد بود. قرارگیری ظرفیتهای این دو مجموعه در کنار هم، علاوه بر تسریع بهسازی کالبدی، تأمین سرانههای خدماتی محلات را نیز ارتقا میدهد.
این مقام مسئول با اشاره به پیشگام بودن محله سیروس در تهران در این الگو، خاطرنشان کرد: طرح محله سیروس پس از حدود شش تا هفت ماه کار کارشناسی مورد بازنگری قرار گرفت و دفتر تسهیلگری آن مستقر شد؛ همچنین مکاتبات لازم برای ارسال و تصویب طرح در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران انجام گرفته است.
گلپایگانی افزود: به عنوان نخستین اقدام عملیاتی در این محله، قطعه زمینی به مساحت حدود یک هکتار متعلق به مجموعه بازآفرینی شناسایی شده که با توجه به کمبودهای خدماتی و نیاز ساکنان، کانسپت و طرح معماری آن برای تبدیل به فضای سبز و عرصه عمومی متناسب آماده شده و مذاکرات متعددی نیز با گروههای سرمایهگذار برای اجرای بهینه آن صورت پذیرفته است