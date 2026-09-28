بازسازی پل شهید رئیسی با برآورد سه همت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ابوالفضل رحمانی با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز اظهار کرد: به دلیل ابعاد و اهمیت سازه، پس از آسیب واردشده، ابتدا بررسی‌های اولیه و عملیات ایمن‌سازی انجام شد و سپس گروه‌های تخصصی برای ارزیابی وضعیت سازه تشکیل شدند.

وی با اشاره به این که بیش از ۲۵ نفر از مهندسان برجسته حوزه سازه که سابقه اجرای پروژه‌های متعدد پل‌سازی دارند، در بررسی وضعیت پل مشارکت کردند تصریح کرد: پس از انجام مطالعات و آزمایش‌های لازم، امکان بازسازی سازه مورد تأیید قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت احداث و بهره‌برداری کنارگذر شمالی کرج ادامه داد: در ساعات اولیه پس از حادثه نیز جلسه کارگاهی با حضور عوامل پروژه، مهندسان و مشاوران برگزار شد تا روند ارزیابی و ایمن‌سازی بدون وقفه آغاز شود.

رحمانی با بیان این که بخشی از سازه به طول حدود ۸۰ متر در شرایطی قرار داشت که باید پیش از ادامه عملیات، تثبیت می‌شد توضیح داد: به همین دلیل عملیات جمع‌آوری بخش‌های آسیب‌دیده و اجرای اقدامات پایدارسازی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به برآورد هزینه بازسازی افزود: هزینه بازسازی پل حدود سه همت برآورد شده است و با توجه به شرایط تخصصی پروژه، هزینه‌های مهندسی و الزامات اجرایی نیز باید در تأمین اعتبار لحاظ شود.

رحمانی با اشاره به این که شهرداری کرج به‌عنوان سرمایه‌گذار پروژه و وزارت راه و شهرسازی در روند اجرای طرح همکاری دارند مطرح کرد: موضوع تأمین منابع مالی نیز از مسیر دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است.

وی درباره زمان‌بندی بازسازی به مخاطبان سیمای البرز گفت: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، تلاش می‌کنیم عملیات بازسازی در مدت حدود یک سال تا یک سال و چهار ماه به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت احداث و بهره‌برداری کنارگذر شمالی کرج افزود: طراحی جدید پل از نظر سازه‌ای با طرح قبلی تفاوت‌هایی خواهد داشت، اما از نظر ظاهری تلاش می‌شود نمای پل مشابه گذشته باشد و در عین حال الزامات فنی، مقاومت، دوام و ایمنی آن حفظ شود.

رحمانی همچنین به توسعه دسترسی‌های کنارگذر شمالی اشاره کرد و گفت: دسترسی آرزوییه نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده برای استفاده شهروندان باز شود.

وی در برنامه سیمای استانی البرز ادامه داد: در نقاط مختلف مسیر نیز دسترسی‌هایی از جمله خوارزمی، انقلاب، عظیمیه و محمودآباد ایجاد شده و مسیر کنارگذر به تدریج در حال تبدیل شدن به یک شبکه قابل استفاده برای تردد شهروندان است.

رحمانی با اشاره به آثار ترافیکی این پروژه گفت: پیش از بهره‌برداری یکی از نقاط مهم مسیر، سالانه ۲۸۴ تصادف و ۹ مورد فوتی ثبت شده بود که پس از افتتاح این بخش، میزان تصادفات به حداقل رسید و مورد فوتی نیز گزارش نشد.

وی همچنین در پایان حضور در برنامه نگاه مردم گفت: کنارگذر شمالی کرج حدود ۲۴ کیلومتر مسیر، ده‌ها پل و دسترسی مختلف دارد و هزینه اجرای آن تاکنون حدود هشت همت برآورد شده است؛ رقمی که با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، ارزش روز اجرای چنین پروژه‌ای بسیار بیشتر خواهد بود.

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