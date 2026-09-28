باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «مهدی معصوم بیگی»؛ رئیس بازرسی کل فراجا با اعلام خبر برگزاری جشنواره «صدرا» طی روز‌های آتی اظهار داشت: «صدرا» با هدف شناسایی، معرفی و الگوسازی رفتار‌های شاخص کارکنان فراجا در چهار محور «صحت عمل»، «درست‌کاری»، «رشادت» و «امانت‌داری» برگزار می‌شود؛ پیشگامان این چهار محور در جشنواره «صدرا» معرفی می‌شوند.

وی افزود: این رویداد به عنوان اولین جشنواره با شعار «روایت گر پلیس قهرمان» در سطح فراجا در تداوم یکی از رویکرد‌های «صیانت پیش رویدادی» اجرایی می‌شود.

رئیس بازرسی کل فراجا گفت: فرایند انتخاب نفرات برگزیده طی بررسی و تأیید در کمیته‌های تخصصی، بر پایه مستندات و معیار‌های مشخص انجام شده تا انتخاب‌ها قابل دفاع، عادلانه و الگوساز باشند.

سردار معصوم بیگی تأکید کرد: هدف از برگزاری جشنواره صدرا، معرفی و تبدیل رفتار‌های شایسته کارکنان فراجا به الگو‌های ماندگار سازمانی، ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج این فرهنگ به عنوان روایت تازه‌ای از پلیس قهرمان در میان آحاد مردم است.