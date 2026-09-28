احداث محور روستایی گراغه–چاه رحمان به طول ۱۰ کیلومتر

سرپرست معاونت فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: محور روستایی گراغه–چاه رحمان به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتبار یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال احداث شده ، که با اجرای این طرح، یکی از مطالبات و آرزوهای دیرینه مردم منطقه محقق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سعید بلوچی اظهار داشت: طول محور روستایی گراغه ، چاه رحمان ۵۷ کیلومتر است که قطعه نهایی آن به طول ۱۰ کیلومتر به اتمام رسیده که با بهره‌برداری از این محور، ساکنان ۱۳ روستا و حدود ۴۰۰ خانوار از راه مناسب و ایمن برای تردد برخوردار خواهند شد.

وی افزود: این محور از اهمیت ویژه‌ای در توسعه منطقه برخوردار است و احداث آن ضمن تسهیل تردد روستاییان، موجب بهبود دسترسی به مناطق مختلف و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستاهای مسیر خواهد شد.

بلوچی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه بیان کرد: محور گراغه–چاه رحمان به دلیل وجود معادن و ظرفیت‌های معدنی و همچنین جاذبه‌های گردشگری، از اهمیت بسزایی برخوردار است و احداث آن نقش مؤثری در رونق اقتصادی، تسهیل جابه‌جایی محصولات و توسعه گردشگری منطقه ایفا کند.

سرپرست معاونت فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های روستایی و تحقق مطالبات مردم منطقه بوده و زمینه دسترسی مناسب‌تر و ایمن‌تر روستاییان به شبکه راه‌های استان را فراهم می‌کند.

منبع حمل و نقل جاده‌ای استان 

برچسب ها: راه روستایی ، حمل و نقل جاده ای
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