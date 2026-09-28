سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز از برنامه‌ریزی برای برگزاری رالی‌تورهای گردشگری خانوادگی میان مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: نخستین رالی‌تور در این چارچوب از منطقه آزاد انزلی به مقصد منطقه آزاد ارس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردشیر درویشی اظهار کرد: برای راه‌اندازی این تورها از ظرفیت دستگاه‌ها، مجموعه‌های تخصصی و به‌ویژه مناطق آزاد استفاده کرد؛ چراکه این مناطق علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، امکان میزبانی و اجرای رویدادهای مختلف را دارند و می‌توان با برنامه‌ریزی مشترک، رویدادهایی در حوزه آموزش، مسابقات همگانی، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها برگزار کرد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: یکی از محورهایی که می‌تواند میان گردشگری، ورزش و سفرهای خانوادگی پیوند ایجاد کند، گردشگری خودرو و برگزاری رالی‌تور است. این برنامه‌ها در صورت طراحی مناسب می‌توانند هم یک رویداد ورزشی و تفریحی باشند و هم فرصتی برای معرفی جاذبه‌های مسیر و مقصد به شرکت‌کنندگان ایجاد کنند.

وی گفت: بر همین اساس، امضای تفاهم‌نامه با مناطق آزاد با هدف شکل‌گیری همکاری‌های مشترک در دستور کار قرار گرفته است و برگزاری رالی‌تورهای گردشگری خانوادگی، تورینگ و سافاری، برنامه‌های کمپر و کاروانینگ، تورهای خودروهای تاریخی، کلاسیک و آنتیک و همچنین نمایشگاه‌های خودرویی و موتوری در سطوح ملی و فراملی از محورهای این همکاری خواهد بود.

این مسئول با اشاره به نخستین برنامه پیش‌بینی‌شده در این زمینه اظهار کرد: به‌زودی رالی‌تور گردشگری خانوادگی از مبدا منطقه آزاد انزلی به مقصد منطقه آزاد ارس و با حضور خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد انزلی و ارس برگزار خواهد شد.

درویشی توضیح داد هدف از اجرای این رالی‌تور معرفی ظرفیت‌های گردشگری مناطق آزاد، ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای خانواده‌ها و استفاده از ظرفیت گردشگری ورزشی برای شناساندن این مناطق است؛ رویکردی که می‌تواند در نهایت به ماندگاری بیشتر مقاصد در برنامه سفر گردشگران کمک کند.

وی گفت: در ادامه این مسیر، رالی‌تورهای گردشگری از مناطق مختلف آزاد کشور به مقصد البرز نیز برگزار خواهد شد. البرز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی و همچنین قابلیت‌های موجود در حوزه توریسم ورزشی، ظرفیت آن را دارد که در این شبکه گردشگری به عنوان یکی از مقاصد مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول توضیح داد: تحقق این برنامه‌ها نیازمند همکاری میان مجموعه‌های مختلف است و حضور فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و کمیته‌های تخصصی آن، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، اداره‌های میراث‌فرهنگی و فعالان حوزه طبیعت‌گردی می‌تواند در طراحی و اجرای حرفه‌ای این رویدادها مؤثر باشد.

درویشی در ادامه بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌های طبیعت‌گردی تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری زمانی پایدار خواهد بود که حفاظت از طبیعت همزمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن مورد توجه قرار گیرد و برگزاری رالی‌تور و سایر برنامه‌های طبیعت‌محور نباید به آسیب به محیط زیست منجر شود.

وی بیان کرد: تمامی برنامه‌های طبیعت‌گردی و بوم‌گردی پیش‌بینی‌شده باید با آموزش‌های تخصصی همراه باشد و در این زمینه از ظرفیت استادان، کارشناسان خبره و پیشکسوتان استفاده خواهیم کرد تا شرکت‌کنندگان علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری، با اصول حضور مسئولانه در طبیعت نیز آشنا شوند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز خاطرنشان کرد: هدف این است که در کنار ایجاد نشاط و فراهم‌کردن فرصت‌های جدید برای سفرهای خانوادگی، حفاظت از طبیعت و پاکداشت جاذبه‌های گردشگری نیز به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد تا این ظرفیت‌ها برای آیندگان باقی بماند.

در این نشست، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیر امور اجتماعی و ورزشی منطقه آزاد انزلی، رئیس کمیته رالی، رئیس کمیته تورینگ و سافاری، رئیس کمیته حرکات نمایشی، بدلکاران و امدادی، دبیر کمیته آفرود فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، رئیس کمیته رسانه و تولید محتوای تخصصی بخش موتورسواری و اتومبیلرانی مناطق آزاد، مسئول حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان البرز، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرج و جمعی از فعالان طبیعت‌گردی حضور داشتند.

برچسب ها: تور رالی ، رالی خانوادگی
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