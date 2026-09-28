باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با مدیران و کارشناسان مرکز پاسخگویی به شبهات، ضمن تجلیل از مجاهدت‌های علمی و تبلیغی صورت‌گرفته، جایگاه این مرکز را در هندسه فعالیت‌های فرهنگی حوزه علمیه، ممتاز و راهبردی دانستند.



وی در ابتدای این نشست که با گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین اولیایی، رئیس مرکز ملی پاسخگویی همراه بود، فعالیت‌های این مجموعه را از مفاخر دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم برشمرد و تأکید کرد: «پاسخگویی به شبهات در این تراز، از برکات عظیم انقلاب اسلامی است که نشان می‌دهد روحانیت، فعال و پیشرو در متن جامعه حضور دارد.»



وی با استناد به کلام نورانی حضرت صدیقه طاهره (س) در فضیلت انتفاع از علم، پاسخگویی را مصداق اتمّ بهره‌مندی از دانش دانست و تصریح کرد: «گاهی یک پاسخِ متقن، مسیر حیاتِ فردی را به سوی هدایت تغییر می‌دهد؛ از این رو هرچه بر اهمیت و ضرورت این کار تأکید کنیم و در مسیر توسعه و تعالی آن بکوشیم، باز هم کم است.»



آیت‌الله فاضل لنکرانی با تبیین نقشِ بازدارنده و پیشرانِ این مرکز برای بدنه علمی حوزه، افزود: «این مرکز می‌تواند بازویِ فکریِ فقاهت باشد. انتقال سؤالات و نیازهای نوپدید جامعه به اساتید درس خارج، بستر مناسبی برای پویایی و تحقیق فراهم می‌کند؛ چرا که فقاهتِ شیعی با مواجهه با چالش‌های علمی و پرسش‌های نوین، تنومند و بالنده شده است.»



استاد خارج فقه و اصول در بخش دیگری از سخنان خود، «جریان‌سازی» را از ظرفیت‌های ذاتی این مرکز دانست و خاطرنشان کرد: «این مرکز با رصد دقیق مطالبات دینی مردم، باید به مثابه یک “دیده‌بان” عمل کرده و با انتقال تبعات و آثار فتاوا به متن حوزه، و انتقال نیازهای اجتماعی به مسئولان اجرایی، نقشی کنشگرانه ایفا کند.»



وی همچنین با تأکید بر لزوم جهانی‌سازی خدمات مرکز، افزود: «ارتباط با دنیای اسلام و جهان شیعه، نیازی انکارناپذیر است که باید در اولویت‌های راهبردی این مجموعه قرار گیرد.»



آیت‌الله فاضل لنکرانی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به توطئه‌های پیچیده دشمنان در عرصه فرهنگی، را نه یک مسئله ساده اجتماعی، بلکه خروجی اتاق‌های فکر و مهندسیِ امنیتی دشمن برای سست کردن بنیان‌های دینی دانست.

وی خطاب به کارشناسان تأکید کرد: «برای مقابله با این هجمه‌ها، تمرکز بر تبیینِ دقیقِ فلسفه و ادله احکام و ارائه آن با ادبیاتی روزآمد و مستدل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید با دقت و ممارست دنبال شود.»

منبع: روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم