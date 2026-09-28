رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل از جان‌باختن ۲ نفر و مصدومیت ۴ نفر در پی تصادف پژو ۴۰۵ و وانت در محور زابل - نهبندان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - جعفر بارانی‌پور، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۵:۰۹ صبح امروز دوشنبه ۶ مهرماه در محور زابل - نهبندان، حدود ۲۰ کیلومتر بعد از میل نادر به سمت بندان رخ داد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه وانت با یکدیگر برخورد کردند که در مجموع ۶ نفر دچار حادثه شدند.

وی ادامه داد: پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند، اما متأسفانه ۲ نفر از حادثه‌دیدگان پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بودند.

بارانی‌پور گفت: چهار مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) زابل منتقل شدند.

منبع علوم پزشکی زابل

برچسب ها: حادثه رانندگی ، فوریت های پزشکی
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