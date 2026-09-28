مقامات هلندی در اقدامی بی‌سابقه مسافران یک پرواز صهیونیستی از تل‌آویو به آمستردام را برای کشف کالا‌های شهرک‌های صهیونیستی بازرسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقام‌های هلندی روز یکشنبه مسافران یک پرواز شرکت هواپیمایی «ال‌عال» رژیم تروریستی اسرائیل را برای اطمینان از اینکه هیچ‌ یک از آنها کالا‌هایی از شهرک‌های صهیونیستی به همراه نداشته باشند، بازرسی کردند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل شامگاه یکشنبه اعلام کرد: «در رویدادی غیرعادی، مقام‌های هلندی مسافران یک پرواز شرکت ال‌عال را بازرسی کردند.»

این شبکه افزود: «مقام‌های هلندی مسافران این هواپیما را که از تل‌آویو به آمستردام آمده بودند، مجبور کردند تحت بازرسی گمرکی قرار گیرند تا مشخص شود آیا کالا‌هایی از یهودا و سامره (کرانه باختری) یا جولان (بلندی‌های اشغالی سوریه) به همراه دارند یا خیر.» منظور از این کالاها، محصولات شهرک‌های اسرائیلی است.

این شبکه اعلام کرد این اقدام پس از تصویب قانونی جدید از سوی دولت هلند در چند روز گذشته انجام شد که بر اساس آن، همراه داشتن هرگونه کالا از شهرک‌ها می‌تواند مجازات حبس تا ۶ سال به دنبال داشته باشد.

به گفته شبکه ۱۲، تصمیم جدید هلند که واردات، خرید یا فروش کالا‌های شهرک‌های صهونیستی را ممنوع می‌کند، از ۲۲ سپتامبر جاری اجرایی شده است. مقام‌های هلندی تاکنون واکنشی فوری به این موضوع نشان نداده‌اند.

یائیر لاپید، رهبر مخالفان کابینه نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به بازرسی صهیونیست‌ها در هلند، آن را «شکستی دیپلماتیک و بی‌سابقه» برای تل‌آویو دانست.

لاپید، رهبر حزب «آینده‌ای هست»، ادعا کرد با «اقدام دیپلماتیک درست و مدیریت مناسب اطلاع‌رسانی می‌توان موج مخالفت با اسرائیل را متوقف کرد و بار دیگر به کشوری محبوب در جهان تبدیل شد.» او افزود: «اصلاحات یک ماه دیگر آغاز خواهد شد»؛ اشاره‌ای به انتخابات پارلمانی کنست که قرار است ۲۷ اکتبر آینده برگزار شود.

این اقدام هلند پس از آن انجام شد که ۱۲ کشور غربی در ۱۴ سپتامبر جاری از قصد خود برای اعمال محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های صهیونیستی خبر دادند. این کشور‌ها عبارتند از فرانسه، انگلیس، کانادا، دانمارک، فنلاند، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد.

منبع: القدس العربی

برچسب ها: شهرک های صهیونیستی ، بایکوت اسرائیل
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