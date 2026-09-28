باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: صبح روز ۱۹ آذرماه سال گذشته، در پی اعلام یک مورد فوت مشکوک در یک واحد مسکونی در جنوب تهران، مأموران کلانتری در محل حاضر شدند.
وی افزود: مأموران در بررسیهای اولیه با جسد زنی مواجه شدند که بهدلیل گذشت زمان و شرایط نامناسب، هویت وی قابل شناسایی نبود. جسد با دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت و انجام بررسیهای تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.
شناسایی هویت مقتول با آزمایش DNA
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به ابهامات موجود درباره هویت مقتول و علت مرگ، پرونده برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ نثاری تصریح کرد: کارآگاهان با انجام بررسیهای گسترده و اقدامات تخصصی، سرانجام از طریق آزمایش DNA موفق شدند هویت مقتول را شناسایی کنند و تحقیقات برای کشف سرنخهای منتهی به عامل جنایت را در دستور کار قرار دهند.
فرار مردی که با مقتول زندگی میکرد
وی گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد مقتول مدتی با مردی بهصورت مشترک زندگی میکرده و این فرد پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است. خانواده مقتول نیز اعلام کردند اطلاعی از محل حضور وی ندارند.
این مقام انتظامی بیان کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی سرنخهای موجود، سرانجام سوم مردادماه امسال موفق شدند متهم فراری را در محدوده حسنآباد فشافویه و شهرک صنعتی شمسآباد شناسایی و دستگیر کنند.
اعتراف متهم به قتل پس از انتقال به پلیس آگاهی
سرهنگ نثاری افزود: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات تخصصی، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و در تشریح ماجرا اظهار داشت که حدود سه سال با مقتول در ارتباط بوده و با وی در یک منزل استیجاری زندگی میکرده است.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم در اعترافات خود مدعی شد مقتول دچار بیماری روانی بوده و دارو مصرف میکرده و روز حادثه پس از بازگشت وی به منزل، میان آنها مشاجره لفظی شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: متهم عنوان کرده است که در پی این درگیری و عصبانیت، به مقتول حمله کرده و پس از مجروح شدن وی، اقدامات دیگری انجام داده که در نهایت به مرگ او منجر شده است.
پایان فرار چندماهه متهم
سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: متهم پس از وقوع جنایت از محل متواری شده و تلاش کرده بود هویت و محل حضور خود را از مأموران و خانواده مقتول مخفی نگه دارد، اما اقدامات فنی و اطلاعاتی کارآگاهان سرانجام به شناسایی و دستگیری وی منجر شد.
وی افزود: متهم در جریان بازجوییها مسئولیت قتل را پذیرفته و انگیزه خود را عصبانیت و درگیری لفظی با مقتول عنوان کرده است.
متهم در اختیار مرجع قضایی
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: متهم با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران و با قرار بازداشت موقت، به اتهام قتل عمدی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد این پرونده ادامه دارد.