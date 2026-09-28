باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پورعاطف با بیان اینکه عملیات لایروبی رودخانه کرخه نور بعد از سالها پیگیری در حال اجرا است بیان کرد: این اقدام گام مهمی در راستای مهار سیلابهای احتمالی است و هویزه را به ویژه با پیش بینی بارش های سنگین در فصل پاییز امسال از خطر جاری شدن سیلاب مصون می دارد.
وی گفت: لایروبی رودخانه کرخه نور با دستور مدیریت بحران استان با توجه به پیش بینی بارش سنگین و سرازیر شدن سیلاب در هویزه در حال انجام است.
فرماندار هویزه ادامه داد: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر وقوع بارش های شدید پاییزی از ۲ ماه گذشته پیگیری برای تقویت سیل بندها، لایروبی رودخانهها ، انهار و زهکشها در حال انجام است.
پورعاطف اظهار کرد: همچنین تکمیل طرح نیمه تمام زهکش WMD ،زهکش بزرگی که سیلاب اراضی کشاورزی را به هورالعظیم هدایت می کند و اجرای آن با ۲۰ سال تاخیر همراه بوده طراحی و برای اجرا پیگیری شد.
وی عنوان کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده احداث یک خط لوله ویژه برای انتقال زهکشها از زیر بستر رودخانه نیسان بهعنوان حلقه مفقوده این طرح میتواند زمینه تکمیل طرح نیمهتمام و هدایت ایمن آب به سمت تالاب هورالعظیم را فراهم کند.
فرماندار هویزه تاکید کرد اجرای این طرح از ورود زهکشها به بستر رودخانه نیسان جلوگیری کرده و نقش مهمی در مدیریت آبهای زهکش، حفاظت از محیطزیست و صیانت از کیفیت منابع آبی منطقه خواهد داشت.
پورعاطف با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه با توجه به پیش بینی بارش سنگین باران پاییزی افزود: احتمال وقوع شرایط سیلابی به حدود ۹۰ درصد رسیده و این موضوع ایجاب میکند پیش از وقوع هرگونه حادثه، تمامی تمهیدات لازم اتخاذ شود و دستگاهها آمادگی صددرصدی داشته باشند.
فرماندار هویزه با اشاره به تجربه سیلاب سال ۱۳۹۸ خاطرنشان کرد: بسیاری از مدیران و مسئولان شهرستان تجربه شرایط بحرانی سال ۹۸ را دارند و این تجربه ارزشمند باید در برنامهریزیها و اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: ایرنا