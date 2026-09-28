باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- سلمان بسحاق، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت این شرکت در حوزه ارائه خدمات زیرساختی، سرور و دامنه است و در کنار این خدمات، محصولات جدیدی نیز مبتنی بر هوش مصنوعی در حال ارائه است که در دو بخش سختافزاری و نرمافزاری توسعه یافتهاند.
وی افزود: با توجه به برخورداری شرکت از دیتاسنتر، امکان ارائه زیرساختهای مناسب و باکیفیت به کسبوکارهایی که در فضای آنلاین فعالیت میکنند، فراهم شده است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به نیاز برخی کسبوکارها برای هوشمندسازی خدمات خود گفت: بخشی از کسبوکارها در حال حاضر زیرساختهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی را در اختیار ندارند و نمیدانند برای دریافت این خدمات باید به چه مجموعهای مراجعه کنند.
بسحاق ادامه داد: بسیاری از این کسبوکارها در حال حاضر از ابزارهای عمومی هوش مصنوعی استفاده میکنند، اما راهکارهایی که به صورت محلی و اختصاصی برای یک مجموعه طراحی شوند، میتوانند متناسب با فرآیندها و نیازهای همان کسبوکار فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: ما میتوانیم زیرساخت هوش مصنوعی محلی را در اختیار کسبوکارها قرار دهیم تا ضمن استفاده از خدمات هوشمند متناسب با عملکرد خود، مالکیت و محرمانگی دادههایشان را نیز حفظ کنند.
بسحاق درباره جامعه هدف این خدمات گفت: مخاطبان ما از کسبوکارهای بسیار کوچک تا مجموعههای بزرگ فعال در فضای آنلاین را شامل میشوند؛ هر مجموعهای که نیاز به راهاندازی وبسایت، سرور یا دامنه داشته باشد، میتواند از این خدمات استفاده کند.
وی افزود: در کنار خدمات عمومی، سرورهای اختصاصی و سرورهای ابری نیز ارائه میشود و در بخش B۲B نیز با برخی شرکتهای خارجی همکاری داریم.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به گستره جغرافیایی خدمات گفت: در حال حاضر خدمات سرور و میزبانی در داخل کشور و همچنین در برخی کشورهای خارجی ارائه میشود که از جمله آنها میتوان به آلمان، انگلستان، امارات و ترکیه اشاره کرد.
بسحاق با اشاره به مزیت اقتصادی استفاده از خدمات داخلی اظهار کرد: برای برخی کسبوکارها، انعقاد قرارداد مستقیم با شرکتهای خارجی و تهیه سرور در خارج از کشور هزینههای قابل توجهی به همراه دارد، در حالی که میتوان بخشی از این نیاز را از طریق ارائهدهندگان داخلی تأمین کرد.
وی خاطرنشان کرد: برخی کسبوکارها نیز به دلیل فعالیت در چند موقعیت جغرافیایی یا داشتن ساختار چندمکانی، به زیرساختهایی در داخل و خارج از کشور نیاز دارند و تلاش ما این است که با ارائه این خدمات، بخشی از سرمایه و هزینههای کسبوکارها در داخل کشور حفظ شود.