باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه رژیم صهیونیستی روز دوشنبه فرانسیسکا پدروس، سفیر اسپانیا در اراضی اشغالی را در واکنش به اظهارات اخیر سیرا رگو، وزیر جوانان اسپانیا احضار کرد.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد اظهارات رگو در حمایت از فلسطین، «در امتداد سیاست نظاممند ضداسرائیلی دولت اسپانیا و پدرو سانچز، نخستوزیر این کشور» قرار دارد.
رگو خواستار قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل شده و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و کابینه او را به ارتکاب نسلکشی متهم کرده است.
او همچنین خواستار تشکیل «فلسطینی آزاد از رودخانه تا دریا» شده است.
منبع: بریکینگ نیوز