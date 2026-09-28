باشگاه خبرنگاران جوان - محمد الوندی اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در حوزه استحفاظی شهرستان باوی، اقدامات لازم برای جلوگیری از صید پرندگان شکاری و زنده‌گیری گونه در خطر انقراض هوبره انجام شد.

وی افزود: در جریان این گشت و کنترل، سه بهله پرنده شکاری شامل یک بهله لیل و ۲ بهله دلیجه نیز از ادوات صید رهاسازی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: این عملیات با حضور نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان و یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی انجام شد و گشت و کنترل زیستگاه‌ها برای مقابله با صید و زنده‌گیری غیرمجاز حیات‌وحش ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش منظور از «تله زنده‌گیری هوبره» ابزارهایی است که برای گرفتن زنده این پرنده در زیستگاه‌های طبیعی کار گذاشته می‌شوند. همچنین «کوخه» به سازه یا محل اختفایی گفته می‌شود که صیادان برای کمین و شکار پرندگان شکاری از آن استفاده می‌کنند.

هوبره نیز یک پرنده بزرگ بیابانی از خانوادهٔ هوبره‌ها (Bustard) است که در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران و بخش‌هایی از خاورمیانه و آسیا زندگی می‌کند.

منبع: ایرنا