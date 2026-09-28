تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ موفق به شکست تایلند شد و در صدر جدول گروه دوم باقی ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از امروز (یکشنبه پنجم مهر) آغاز شد و تا یازدهم مهرماه پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران که در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه است، از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز (دوشنبه ششم مهر) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی این بازی‌ها به مصاف تایلند رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۵ دومین حریف خود را از پیش رو برداشتند.

امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، پوریا حسین خانزاده، سید عیسی ناصری، محمد ولی زاده، عرشیا به نژاد، علی حق پرست و حسین حاجی کلاته (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

ایلشن داوودی پور، علی حاجی پور، مرتضی شریفی، مبین نصری و یوسف کاظمی دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا هستند.

این مسابقه شانزدهمین دیدار تیم ملی والیبال ایران و تایلند در طول تاریخ بود که پانزدهمین برد را برای مردان ایران ثبت کرد. هدایت تیم ملی والیبال تایلند را پارک کی وون از کره جنوبی و سرمربی اسبق تیم ملی ایران (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵) برعهده دارد.

روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ هستند.

مردان والیبال ایران که با دو برد و ۶ امتیاز صدرنشین گروه هستند، ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه فردا (سه‌شنبه هفتم مهر) در سومین و آخرین بازی مرحله مقدماتی به مصاف اندونزی می‌روند.

تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته است. سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازی‌ها است.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، بازی‌های آسیایی
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