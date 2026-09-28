شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم یادواره قائد شهید و ۱۷۷ شهید محله امامزاده بهلول (ع) شهرستان خوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم یادواره قائد شهید و ۱۷۷ شهید محله امامزاده بهلول (ع) شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. این مراسم معنوی که به همت حوزه مقاومت بسیج شهید حبشی، با مشارکت پایگاه‌های تابعه و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.
این برنامه با حضور پرشور مردم، بسیجیان و مسئولان، در راستای زنده نگه‌داشتن یاد «قائد شهید» و ۱۷۷ شهید والامقام این محله امام‌زاده به پایان رسید.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

برگزاری مراسم یادواره قائد شهید امت در خوی

برگزاری مراسم یادواره قائد شهید امت در خوی

برگزاری مراسم یادواره قائد شهید امت در خوی

برگزاری مراسم یادواره قائد شهید امت در خوی + عکس

برگزاری مراسم یادواره قائد شهید امت در خوی

برگزاری مراسم یادواره قائد شهید امت در خوی

برگزاری مراسم یادواره قائد شهید امت در خوی

مراسم یادواره قائد شهید امت

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برچسب ها: سوژه خبری ، مراسم یادواره شهدا ، هفته دفاع مقدس
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