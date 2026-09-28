باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم یادواره قائد شهید و ۱۷۷ شهید محله امامزاده بهلول (ع) شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. این مراسم معنوی که به همت حوزه مقاومت بسیج شهید حبشی، با مشارکت پایگاههای تابعه و همکاری سایر دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد.
این برنامه با حضور پرشور مردم، بسیجیان و مسئولان، در راستای زنده نگهداشتن یاد «قائد شهید» و ۱۷۷ شهید والامقام این محله امامزاده به پایان رسید.
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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی
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