باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم یادواره قائد شهید و ۱۷۷ شهید محله امامزاده بهلول (ع) شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. این مراسم معنوی که به همت حوزه مقاومت بسیج شهید حبشی، با مشارکت پایگاه‌های تابعه و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

این برنامه با حضور پرشور مردم، بسیجیان و مسئولان، در راستای زنده نگه‌داشتن یاد «قائد شهید» و ۱۷۷ شهید والامقام این محله امام‌زاده به پایان رسید.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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