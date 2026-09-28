رئیس گروه بهبود تغذیه و جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تغذیه سالم و مصرف صبحانه تاثیر مثبتی در بهبود یادگیری دانش آموزان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - ذبیحی، رئیس گروه بهبود تغذیه و جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مصرف صبحانه برای دانش آموزان موضوع مهمی است و سبب بهبود یادگیری فرزندان در کلاس‌های درس خواهد شد.

به گفته وی، تغذیه سالم در آینده و رشد دانش آموزان تاثیر مهمی خواهد داشت. والدین باید توجه داشته باشند که زمان کافی برای صرف صبحانه در نظر بگیرند.

ذبیحی تاکید کرد: دانش آموزان در زنگ‌های تفریح نان و پنیر، غلات و مواد مغذی کم نمک به همراه میوه مصرف کنند.

ذبیحی ادامه داد: دانش آموزان از مصرف نوشیدنی‌های شیرین مثل آب میوه‌های صنعتی و نوشابه‌های گازدار به جای آب خودداری کنند. مصرف زیاد نوشیدنی شیرین برای رفع تشنگی سبب آسیب دندان‌های دانش آموزان خواهد شد.