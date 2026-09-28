باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌اصغر دریایی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، مودیان مالیاتی استان کردستان می‌توانند با اختیار و علاقه خود، مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کنند را در مسیر ساخت طرح‌های عمرانی حوزه فرهنگ و هنر و ساخت مجتمع‌های فرهنگی و هنری هدایت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان افزود: این طرح بدون شک در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر خواهد بود، چرا که با تقویت فضا‌های فرهنگی و هنری، زمینه اشتغال و فعالیت سالم برای جوانان و هنرمندان فراهم می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اینکه مودیان می‌توانند در تکمیل طرح‌های عمرانی حوزه فرهنگ و هنر مشارکت داشته باشند، تصریح کرد: طرح «نشان‌دار کردن مالیات» فرصت ارزشمندی است که مودیان ضمن انجام تکلیف قانونی خود، به شکل ملموس در آبادانی و توسعه فرهنگی استان سهیم شوند.

دریایی با اشاره به پروژه‌های تعریف‌شده در این طرح اعلام کرد: احداث مجتمع فرهنگی و هنری در سنندج با اعتبار سه هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال از جمله پروژه‌هایی است که در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات» برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده است. همچنین پروژه‌های فرهنگی و هنری دیگری نیز در فهرست پروژه‌های قابل انتخاب مودیان قرار دارند.

وی افزود: این طرح با هدف شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت مودیان در تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار استان اجرا می‌شود. مودیانی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار انتخاب کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان از تمامی مودیان مالیاتی، اصحاب فرهنگ و هنر، فعالان اقتصادی و عموم مردم استان خواست تا با انتخاب پروژه‌های فرهنگی و هنری در طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی بردارند.

منبع: روابط عمومی فرهنگ و ارشاد استان