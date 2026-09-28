باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری از پیگیری طرح‌های در دست اجرا و اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران برای توسعه این حوزه خبر داد و افزود: اجرای ۱۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی شهرک انرژی در شهرک صنعتی اردبیل نیز در دستور کار قرار دارد و روند اجرای آن با شتاب بیشتری پیگیری می‌شود.

فرماندار اردبیل از اعلام آمادگی یک سرمایه‌گذار برای اجرای نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۵ مگاوات خبر داد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح، با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد. همچنین هلدینگ کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح‌هایی با ظرفیت ۲۳ مگاوات در شهرستان را اجرا می‌کند.

قلندری با بیان اینکه مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند ظرفیت قابل‌توجهی به تولید انرژی پاک در شهرستان اضافه کند، اظهار کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، شهرستان اردبیل نه‌تنها به تعهدات خود در حوزه انرژی خورشیدی عمل می‌کند، بلکه از میزان پیش‌بینی‌شده نیز فراتر خواهد رفت.

او تأکید کرد: در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور و استاندار اردبیل بر توسعه انرژی خورشیدی، تمام ظرفیت شهرستان برای تسریع در اجرای طرح‌ها، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تکمیل زیرساخت‌های لازم به کار گرفته شده است.

منبع: فرمانداری