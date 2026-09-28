باشگاه خبرنگاران جوان – شهرک تاریخی و توریستی ماسوله در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و در ۶۲ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان قرار دارد. این میراث ارزشمند گیلان سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

ماسوله دارای معماری منحصر به فردی است؛ محوطه جلوی خانه‌ها و پشت بام‌ها هر ۲ به عنوان پیاده‌رو استفاده می‌شوند. بافت معماری این منطقه در دوران زندیه شکل گرفت و خیابان‌های کوچک و پله‌های بسیار به هیچ وسیله نقلیه موتوری اجازه ورود نمی‌دهد. معماری ماسوله در یک جمله توصیف می‌شود: حیاط ساختمان بالایی پشت بام ساختمان پایینی است.

بیش از ۲ دهه از طرح موضوع ثبت جهانی ماسوله می‌گذرد، اما این امر نه تنها محقق نشده بلکه هنوز دچار باید‌ها و شاید‌ها است. فعالیت‏‌های مرتبط با ثبت جهانی این شهرک تاریخی با حضور هیئت کارشناسی سازمان یونسکو در شهریور ۱۳۸۳ آغاز شد. در حال حاضر گروهی از باستان‌شناسان زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام پژوهش‌های میدانی در این عرصه هستند. مطالعات و بررسی‌های باستان‌شناسی منظر فرهنگی ماسوله با تأکید بر حفاظت از عرصه‌های تاریخی و با هدف تکمیل مستندات و شناخت دقیق‌تر ابعاد تاریخی و فرهنگی این محدوده انجام می‌شود.

بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان؛ آخرین گزارش‌های پژوهشی و راهکار‌های حفاظت از عرصه‌های باستان‌شناختی این شهرک تاریخی در بازدید معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و فرمانده یگان حفاظت این اداره کل از روند فعالیت‌های پژوهشی و مطالعات میدانی باستان‌شناسی در محدوده منظر فرهنگی ماسوله بررسی شده است.

حاضران در این بازدید ضمن حضور در بخش‌هایی از عرصه‌های مورد مطالعه و آشنایی با روند پژوهش‌ها، گزارشی از یافته‌ها، مراحل مطالعات و ضرورت‌های حفاظتی محوطه‌های شناسایی شده دریافت کردند. راهکار‌های تقویت حفاظت و صیانت از محدوده‌های مورد مطالعه و کاوش، شیوه پایش عرصه‌های باستان‌شناختی و پیشگیری از آسیب یا مداخله غیرمجاز نیز با حضور کارشناسان بررسی شد.

حاضران همچنین بر تداوم هماهنگی میان پژوهشگران، اداره کل میراث فرهنگی گیلان و یگان حفاظت برای پشتیبانی از مطالعات علمی و حفاظت مؤثر از آثار و شواهد باستان‌شناختی تأکید کردند. این بازدید با هدف تقویت هماهنگی‌های اجرایی و حفاظتی و حمایت از فعالیت‌های علمی مرتبط با پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی ماسوله انجام شده است.

منظر فرهنگی ماسوله با برخورداری از آثار و شواهد تاریخی، باستان‌شناختی و فرهنگی، ظرفیت مهمی برای شناخت سیر استقرار‌های انسانی و تعامل آنها با منابع طبیعی و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تاریخی دارد.