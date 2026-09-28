جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف کالای قاچاق به ارزش ۸۵ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال در اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عادل منیر اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق و پیشگیری و مقابله با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل طرح مبارزه با کالای قاچاق با اولویت لوازم خانگی و آشپزخانه و لوازم یدکی را به مدت ۷۲ ساعت اجرا کردند.
او افزود: با اجرای این طرح چهار هزار و ۶۲۱ قلم انواع کالاهای قاچاق از جمله ۱۸ دستگاه یخچال فریزر، ۴۲ دستگاه جاروبرقی و ۲ دستگاه ماشین لباسشویی کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستگیری ۱۴ نفر، تشکیل ۱۲ فقره پرونده و توقیف سه دستگاه خودرو در این طرح گفت: ارزش کشفیات این طرح برابر اظهار نظر کارشناسان ۸۵ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال است.
سردار منیر تصریح کرد: از مردم میخواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا در اسرع وقت با متخلفان و مجرمان برخورد قانونی شود.
منبع: نیروی انتظامی