باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ شعله شاهغیبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، امروز در مراسم دانشگاهیان استان کردستان به مناسبت هفته دفاع مقدس که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: امروز ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به روحیه انسجام و ایثار دوران دفاع مقدس نیازمند است و تمام ایران میدان مسئولیت ماست.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه، همکاران ما در اورژانسهای پیشبیمارستانی و مراکز درمانی حتی در شرایطی که صدای انفجار و بمباران امنیت را به چالش کشید، از مسئولیت خود فاصله نگرفتند و به خدمترسانی ادامه دادند.
شاهغیبی بیان کرد: پزشکان، پرستاران، کادر درمان و کارکنان بیمارستانها تلاش کردند در سختترین شرایط، فضای بیمارستان را همچنان محل آرامش، امید و اعتماد برای بیماران نگه دارند و نیروهای اداری، مالی، منابع انسانی و پشتیبانی نیز در استمرار خدمات نظام سلامت نقش مهمی ایفا کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأکید کرد: دفاع مقدس برای دانشگاهیان یک پیام روشن دارد و آن «توقف ممنوع» است؛ رسالت ما این است که اجازه ندهیم هیچ بحران و دشواری در مسیر علم، آموزش، درمان، پژوهش و خدمت به مردم خللی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: پاسداشت میراث شهدا تنها با برگزاری مراسم و بیان خاطرات محقق نمیشود، بلکه باید با کار درست، خدمت صادقانه، حفظ کرامت مردم و ارتقای کیفیت خدمات همراه باشد.
نوری: دشمن بهدنبال تبدیل شکست نظامی به پیروزی در افکار عمومی است
معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه بیتالمقدس کردستان گفت: دشمن پس از ناکامی در رسیدن به اهداف خود در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جنگ شناختی و رسانهای را برای تغییر تصویر شکست در افکار عمومی دنبال میکند.
نوری در مراسم دانشگاهیان استان کردستان به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از حماسههایی هستند که نیاز به روایتگری دارند و اتفاقات رخداده در این دو جنگ، اگر بیشتر از دوران هشت ساله دفاع مقدس نباشد، کمتر از آن نیست.
وی افزود: یکی از خطاهای محاسباتی دشمن این بود که تصور میکرد توانمندی جمهوری اسلامی ایران با آنچه در مواضع رسمی اعلام میشود فاصله دارد و در صورت حمله نظامی، ایران توان پاسخگویی گسترده را نخواهد داشت.
نوری ادامه داد: دشمن همچنین تصور میکرد مشکلات اقتصادی موجب میشود جمهوری اسلامی ایران از ادامه جنگ خودداری کند و مردم نیز در برابر حمله خارجی دچار واگرایی شوند، اما حوادث رخداده نشان داد این محاسبات با واقعیت فاصله داشته است.
معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه بیتالمقدس کردستان بیان کرد: دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تلاش کرد توانمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را شناسایی کند، اما به گفته وی، نتوانست به این هدف دست پیدا کند.
وی با اشاره به ادامه جنگ در عرصه شناختی گفت: دشمن امروز با استفاده از ابزار رسانه تلاش میکند شکست در عرصه نظامی را در افکار عمومی به پیروزی تبدیل کند و با القای ترس و برجستهسازی خسارتها، تصویر متفاوتی از نتیجه جنگ ارائه دهد.
نوری تأکید کرد: جامعه نخبگانی کشور شامل اساتید، مدرسان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی در این شرایط مسئولیت مهمی در عرصه جنگ شناختی و روایتگری دارند و باید با تعریف درست مسئله، جلوگیری از روایتهای نادرست و ارائه راهکار، واقعیتهای میدان را برای جامعه تبیین کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز صحنه، صحنه جنگ روایتهاست و حضور نخبگان در این میدان میتواند در تبیین روایت واقعی و جلوگیری از تحریف واقعیتها نقش مؤثری داشته باشد.