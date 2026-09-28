باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای غربی گزارش دادند که بروکسل از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است به دلیل افزایش قیمت انرژی، مصرف گاز و برق را کاهش دهند. این رسانهها اعلام کردند دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، گفته است با توجه به محدودیت عرضه جهانی و نوسانات شدید قیمتها، کاهش اجباری تقاضا میتواند ابزار موثری برای مهار قیمتها باشد.
یورگنسن توضیح داد که کمیسیون اروپا نمیتواند چارچوب زمانی مشخصی برای اجرای چنین اقدامی تعیین کند و افزود محدودیتهای تقاضا باید تا زمانی که ضرورت داشته باشد، ادامه یابد.
این رسانهها همچنین تاکید کردند ذخایر گاز اروپا اکنون به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده است و همزمان با شکلگیری بحران جدید انرژی و افزایش قیمتها در پی تشدید درگیریها در غرب آسیا، این وضعیت میتواند زمستانی پرهزینه را برای اروپا رقم بزند.
از سویی دیگر شورای اتحادیه اروپا در ماه ژانویه مقرراتی را برای حذف تدریجی واردات انرژی از روسیه تصویب کرد. بر اساس این مقررات، ممنوعیت واردات بلندمدت گاز طبیعی مایع از اول ژانویه و ممنوعیت انتقال گاز از طریق خطوط لوله از اول نوامبر ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. این ممنوعیت پیشتر درباره قراردادهای کوتاهمدت اجرایی شده است.
مسکو نیز اعلام کرده است که غرب با خودداری از خرید منابع انرژی روسیه مرتکب «اشتباهی فاحش» شده است؛ زیرا این اقدام میتواند وابستگی غرب به قیمتهای بالاتر را افزایش دهد، چرا که خرید انرژی همچنان ادامه خواهد داشت، اما از طریق واسطهها انجام میشود.
منبع: اسپوتنیک