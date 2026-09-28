۱۷ سامانه هوشمند ترافیکی در سنندج؛ گام تازه برای کاهش تصادفات

باشگاه خبرنگاران جوان- همتی‌زاده در مراسم رونمایی از ۱۷ سامانه هوشمند ترافیکی و تجلیل از خانواده شهدا در سنندج اظهار کرد: کاهش تصادفات و افزایش رضایتمندی مردم از مهم‌ترین موضوعاتی است که پلیس راهنمایی و رانندگی استان دنبال می‌کند و در این راستا اقدامات مختلفی در حوزه مدیریت و کنترل ترافیک در حال انجام است.

وی با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی تصادفات منجر به فوت و ۳۷ درصدی تصادفات خسارتی، افزود: تلاش پلیس این است که با اجرای اقدامات پیشگیرانه، تعداد حوادث، مجروحان و جان‌باختگان سوانح رانندگی در سطح استان کاهش یابد.

هوشمندسازی؛ اولویت ترافیکی کردستان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان، هوشمندسازی را یکی از اولویت‌های مهم استان در حوزه ترافیک عنوان کرد و گفت: در جلسات شورای ترافیک استان، موضوع هوشمندسازی مورد توجه ویژه قرار گرفته و سنندج به عنوان مرکز استان می‌تواند در این زمینه به عنوان پایلوت سایر شهرستان‌ها عمل کند.

همتی‌زاده راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ و توسعه سامانه‌های هوشمند را اقدامی مؤثر در مدیریت ترافیک دانست و افزود: این سامانه‌ها تنها برای ثبت تخلفات طراحی نشده‌اند، بلکه می‌توانند در مدیریت داده‌ها، تحلیل وضعیت ترافیکی و پیگیری مطالبات شهروندان نیز مورد استفاده قرار گیرند.

دوربین‌ها فقط برای جریمه نیستند

وی با تأکید بر اینکه هدف از هوشمندسازی صرفاً افزایش ثبت تخلفات نیست، تصریح کرد: استفاده از فناوری در کنار منابع انسانی و بهره‌گیری از داده‌های ترافیکی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر، پیشگیری از حوادث و ایجاد نظم بیشتر در معابر شهری کمک کند.

رئیس پلیس راهور کردستان ادامه داد: در برخی شهر‌ها ممکن است قانون‌گریزی و بی‌نظمی ترافیکی افزایش پیدا کند و استفاده صحیح از ابزار‌های هوشمند می‌تواند به اصلاح این رفتار‌ها و ارتقای نظم در سطح شهر کمک کند.

فرهنگ ترافیک باید جلوتر از دوربین حرکت کند

همتی‌زاده با اشاره به اهمیت فرهنگ ترافیک گفت: جامعه نباید به گونه‌ای حرکت کند که تنها در صورت حضور دوربین یا مأمور پلیس، قوانین را رعایت کند؛ بلکه هدف نهایی این است که شهروندان حتی بدون نظارت مستقیم نیز رفتار صحیح ترافیکی داشته باشند.

وی افزود: کردستان از فرهنگ غنی و ظرفیت‌های اجتماعی ارزشمندی برخوردار است و باید در حوزه ترافیک نیز به سمتی حرکت کنیم که رعایت قانون به یک رفتار نهادینه‌شده در میان شهروندان تبدیل شود.

دغدغه اصلی؛ کمتر شدن کشته‌ها و مجروحان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با اشاره به مطالبه مردم برای کاهش حوادث رانندگی اظهار کرد: از زمان آغاز مسئولیت در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها کاهش تعداد مجروحان و جان‌باختگان تصادفات در سطح استان بوده است.

همتی‌زاده با اشاره به حادثه مرگبار اخیر در ورودی شهر و دغدغه شهروندان نسبت به نقاط حادثه‌خیز گفت: هر حادثه‌ای که منجر به انتقال مصدومان به بیمارستان یا از دست رفتن جان انسان‌ها شود، برای مردم و مسئولان دردناک است و همین موضوع ضرورت اقدامات پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

۱۷ سامانه هوشمند در خدمت ایمنی شهروندان

وی از همراهی مسئولان، شهرداری و شورای شهر در مسیر توسعه سامانه‌های هوشمند ترافیکی قدردانی کرد و گفت: راه‌اندازی ۱۷ سامانه هوشمند نتیجه دغدغه مشترک مجموعه مدیریت شهری و پلیس برای افزایش نظارت، پیشگیری از تخلفات و ارتقای ایمنی شهروندان است.

رئیس پلیس راهور کردستان تأکید کرد: حفظ جان انسان‌ها باید در اولویت همه اقدامات ترافیکی قرار گیرد و مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با همین رویکرد، توسعه هوشمندسازی، اصلاح رفتار‌های ترافیکی و کاهش حوادث را دنبال خواهد کرد.

منبع به گزارش ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری سنندج،