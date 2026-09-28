باشگاه خبرنگاران جوان - اردشیر رشیدی آلهاشم اظهار کرد: امسال ۲۵۲ هزار دانشآموز در ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس و با سازماندهی ۱۸ هزار نیروی انسانی شامل معلمان، مربیان، نیروهای خدماتی و اداری فعالیت تحصیلی خود را آغاز کردهاند.
او با اشاره به روند توزیع کتب درسی گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۳۴۴ هزار جلد کتاب درسی از وزارت آموزش و پرورش تحویل گرفته و در مدارس استان توزیع شده است.
رشیدی آلهاشم ادامه داد: استان اردبیل در زمینه توزیع کتب درسی رتبه هفتم کشور و در صدور ابلاغ معلمان و مدیران نیز رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین افزود: در سراسر استان اردبیل منطقهای بدون کلاس و کلاسی بدون معلم وجود ندارد و فرآیند سازماندهی نیروی انسانی و کلاسهای درس بهگونهای انجام شده است که کمبود کلاس یا معلم در مناطق استان نداشته باشیم.
او تصریح کرد: تمام مدارس استان اردبیل با نشاط و شادابی سال تحصیلی جدید را آغاز کردهاند و دانشآموزان در فضای مناسب مشغول تحصیل هستند.