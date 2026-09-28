تعامل میان افراد باید به صورت رفت و برگشتی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم فرضی، استاد دانشگاه و کارشناس مذهبی در برنامه تلویزیونی گفت: تعامل دو طرفه است. با خانواده طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، گفتار درمانی ، مشاور خانواده
خبرهای مرتبط
علت فاصله گرفتن یکی از اعضای خانواده از محیط خانه چیست؟
تاثیر دوستان بر رفتار و تصمیم‌های نوجوانان + فیلم
تفاوت زندگی قبل و بعد از ازدواج از نگاه روانشناسی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محمدی: خلأ سابقه بیمه با پرداخت هزینه ترمیم می‌شود
آخرین اخبار
محمدی: خلأ سابقه بیمه با پرداخت هزینه ترمیم می‌شود
زمان آغاز پرواز‌های حج۱۴۰۶ اعلام شد
جزئیات تصادف خودروی هایما در جاده هراز پس از انتشار ویدئوی لحظه برخورد در فضای مجازی
ستاد حقوق بشر: تحریم‌های هوانوردی آمریکا سلامت مردم ایران را به خطر می‌اندازد
شناخت دقیق جنگ ترکیبی و اقدام پیش‌دستانه در روایت‌ها
در جنگ رسانه‌ای نباید از روایت واقعیت‌ها غافل شویم
ترافیک روان در معابر پایتخت با وجود افزایش حجم سفرها
محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری
۱.۱ میلیارد یورو از اموال شرکت بازرگانی پتروشیمی شناسایی شد
تلاش برای اتصال شبکه مترو تهران به خطوط ریلی حومه ای پایتخت
بررسی دلایلی که سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شوند + فیلم
توقیف موتورسیکلت در صورت عدم استفاده از کلاه ایمنی + فیلم
بررسی قانون برخورد با راننده‌ای که گواهینامه در اختیار ندارد + فیلم
راز برخورداری از آرامش در زندگی + فیلم
لزوم رعایت تعامل دوطرفه در خانواده + فیلم
جایگزینی مناسب برای نصیحت کردن نوجوان + فیلم
۱.۷ میلیون سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند
توقیف۱۴۹۱ خودرو در پایتخت از ابتدای سال/ مهلت ۳ ماهه برای ترخیص وسایل نقلیه رسوبی
تأمین کالاهای اساسی مردم جای اغماض ندارد/ بساط برهنگی جمع شود
تأکید دیوان عدالت اداری بر پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان پیش از ورود به فرآیند قضایی
راز قتل زن ۴۰ ساله پس از ماه‌ها فاش شد؛ دستگیری قاتل فراری در شمس‌آباد
واکنش صحیح والدین نسبت به فرزندی که دچار اشتباه شده است + فیلم
«صدرا»؛ روایتی تازه از «پلیس قهرمان»/ «بهترین‌ها» معرفی می‌شوند
قاضی دهقانی: بخشی از پرونده منافقین به اخذ آخرین دفاع نزدیک شده است
موادفروشی که سرکرده باند سرقت مسلحانه شد
استخدام افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور؛ اعلام زمان ثبت‌نام و آزمون
ترافیک نیمه‌سنگین در دو محور منتهی به تهران
۷۰ تا ۸۰ پاساژ بازار تهران هنوز ایمن نیستند/انتقاد از حذف خاموش‌کننده از خودرو‌ها
هوش مصنوعی به اتوبوس‌های تهران می‌آید
آمادگی برای آغاز عمره از نیمه دوم مهر