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باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کاهش بارندگی در بانکوک از شدت بحران کاسته، اما سیلاب همچنان بخشهایی از پایتخت تایلند را درگیر کرده و حدود ۷۰۰ هزار نفر تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
تایلند به دلیل سیلاب شدید، روزهای دوشنبه و سهشنبه را در بانکوک و سه استان همجوار تعطیل ویژه اعلام کرده است.
حدود ۳۲۹ هزار خانوار تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتهاند و مقامها برای کاهش سطح آب در کانالهای اصلی و تخلیه آب از خیابانها و مناطق مسکونی تلاش میکنند.
لات کرابانگ، بانگ کپی، خان نا یائو، سای مای و چند منطقه دیگر از بخشهای بهشدت آسیبدیده هستند.
اداره شهری بانکوک همچنین حدود هزار و ۵۰۰ بیمار بستری در منزل را به بیمارستانها منتقل کرده و برای تأمین غذا، آب آشامیدنی، خودروهای امدادی و قایق درخواست کمک کرده است.
منبع: آناتولی