بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۶ مهر شاخص کل بورس با افزایش ۱۸۹ هزار و ۱۱۹ واحد در سطح ۷ میلیون و ۴۶۳ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، غزنجان، وبملت و داروند سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۴۴ هزار و ۷۴۷ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۵ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه بانکها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی و فلزات اساسی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
فیروزا، افران و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.