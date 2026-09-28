در جریان معاملات امروز ۶ مهر  شاخص کل بورس با افزایش ۱۸۹ هزار و ۱۱۹ واحد در سطح ۷ میلیون و ۴۶۳ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۶ مهر  شاخص کل بورس با افزایش ۱۸۹ هزار و ۱۱۹ واحد در سطح ۷ میلیون و ۴۶۳ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، غزنجان، وبملت و داروند سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴۴ هزار و ۷۴۷  واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۵ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۵۴۶  میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی و فلزات اساسی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فیروزا، افران و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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