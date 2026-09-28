باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شاکری مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص بازسازی آسیب‌های واردشده به صنعت پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، گفت: حدود ۶۰ درصد ظرفیت‌های از دست‌رفته این صنعت تاکنون به مدار تولید بازگشته و تلاش می‌شود تا پایان سال بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های باقی‌مانده نیز بازیابی شود.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به صنعت پتروشیمی اظهار کرد: این آسیب‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخشی از آسیب‌ها به یوتیلیتی‌ها و بخش دیگر به برخی فرآیندهای خاص در مجتمع‌های پتروشیمی وارد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: خوشبختانه در هر دو بخش، اقدامات مناسبی برای بازسازی در حال انجام است و روند بازسازی مجتمع‌ها به‌صورت مستمر در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه عسلویه و ماهشهر دو قطب اصلی صنعت پتروشیمی کشور هستند، گفت: روند بازسازی و بازیابی ظرفیت‌ها در این دو منطقه به خوبی در حال اجراست و تلاش می‌کنیم تا پایان امسال بخش زیادی از ظرفیت‌های از دست‌رفته صنعت پتروشیمی را به مدار تولید بازگردانیم.

وی درباره میزان ظرفیت‌های بازیابی‌شده نیز گفت: تاکنون حدود ۶۰ درصد ظرفیت‌های از دست‌رفته به مدار تولید بازگشته است و امیدواریم این روند تا پایان سال با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به محدودیت‌های انرژی صنعت پتروشیمی در تابستان امسال گفت: در تابستان، به دلیل نبود یوتیلیتی و همچنین محدودیت‌های برق، بخشی از کاهش تولید صنعت پتروشیمی رقم خورد و احتمالاً در زمستان نیز با محدودیت‌های گاز مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: این محدودیت‌ها ناشی از ناترازی گاز است که هر سال وجود داشته و امسال نیز با توجه به شرایط ایجادشده و همچنین آسیب‌هایی که در جریان جنگ به صنعت پالایش وارد شد، شرایط تأمین انرژی برای صنایع سخت‌تر شده است.

وی تأکید کرد: با وجود این شرایط، ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی از نظر میزان بازیابی و آمادگی برای تولید در وضعیت مناسبی قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال شرایط بهتر شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی نیز اظهار کرد: هر سال در فصل زمستان، به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، محدودیت‌هایی در تأمین گاز اعمال می‌شود و صنعت پتروشیمی نیز از این محدودیت‌ها بی‌نصیب نبوده است.

وی افزود: امسال شرایط سخت‌تر است؛ چرا که حدود ۲ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایشی کشور از دست رفته است. البته با تلاش همکاران در شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت، بخشی از این ظرفیت‌ها به مدار بازگشته، اما همچنان کمبودهای قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.

وی گفت: تلاش می‌کنیم اثرات جنگ و کاهش ظرفیت‌های ایجادشده را برای صنعت پتروشیمی به حداقل برسانیم، اما واقعیت این است که امسال شرایط برای این صنعت سخت‌تر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به برگزاری پویش مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: به همین دلیل این پویش را برگزار کرده‌ایم و از همه مردم و بخش‌های مصرف‌کننده دعوت می‌کنیم با پشتیبانی از این حرکت ملی، زمینه صرفه‌جویی و تأمین انرژی بیشتر را فراهم کنند تا بتوانیم مشکلات مربوط به خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را کاهش دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صادرات و بازگشت ارز صنعت پتروشیمی نیز گفت: این موضوع را باید از بحث نفت جدا کرد؛ پتروشیمی‌ها در اصل فروشنده محصولات خود هستند، محصولاتشان را صادر می‌کنند و ارز حاصل از صادرات را نیز برمی‌گردانند.

وی افزود: تمام فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات صنعت پتروشیمی تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: البته شرایط جنگ و محاصره طبیعی است که مشکلاتی را برای صادرات صنعت پتروشیمی ایجاد کرده، اما با تدابیری که در بخش‌های مختلف اتخاذ شده، تلاش می‌کنیم صادرات این صنعت را پایدار نگه داریم و بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز ادامه پیدا کند تا نیازهای اصلی بخش‌های مختلف مصرف‌کننده ارز در کشور تأمین شود.

وی در پایان گفت: صنعت پتروشیمی از مجموع ارز حاصل از صادرات خود، درصدی را که بانک مرکزی برای نیازهای ارزی خود صنعت اجازه می‌دهد، اختصاص می‌دهد و مابقی ارز حاصل از صادرات نیز به کشور بازگردانده می‌شود؛ به‌طوری که میزان بازگشت ارز در صنعت پتروشیمی بالای ۹۰ درصد است.