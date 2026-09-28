رئیس اداره تعزیرات حکومتی سوادکوه از محکومیت ۲ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریالی برای قاچاق سیگار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید سلیمانی رئیس اداره تعزیرات حکومتی سوادکوه گفت: پرونده ۱۱۲ پاکت انواع سیگار قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۶۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سوادکوه رسیدگی شد.

او افزود: شعبه به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

سلیمانی گفت: ماموران نیروی انتظامی سیگار قاچاق را از یک خودرو سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

منبع:تعزیرات مازندران