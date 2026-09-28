باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پروفسور حسن حیدری رئیس پارک علم و فناوری آذربایجانغربی در جمع اصحاب رسانه ضمن تشریح آخرین دستاوردهای اکوسیستم فناوری استان، از تغییر رویکرد مدیریتی این مجموعه به سمت اقتصاد متکی بر مشارکت بخش خصوصی به عنوان یک تغییر پارادایم جدی در توسعه زیرساختهای فناورانه یاد کرد.
وی با اشاره به آغاز مطالعات پارک از سال ۸۴ و استقلال آن در سال ۹۵، تأکید کرد: در دو سال اخیر با حمایتهای استاندار محترم و پیگیریهای مستمر در جهت جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، فضای جدیدی برای تکمیل پروژههای زیرساختی فراهم شده است؛ در همین راستا اجرای ۱۸۰ سوله صنعتی با پیشرفت فیزیکی مطلوب و واگذاری تکمیل پروژهها به بخش خصوصی گامی عملی برای عبور از موانع اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش فناوری در استان بوده است.
ثبت جهش ۱۱ برابری در صادرات
پروفسور حیدری رشد خیرهکننده صادرات محصولات شرکتهای دانشبنیان استان را یکی از محورهای قابل توجه برشمرد و گفت: بر اساس آمارهای ارائهشده صادرات محصولات فناورانه از حدود ۹۰۰ هزار دلار در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۱ میلیون دلار در سال جاری رسیده است که نشاندهنده جهشی ۱۱ برابری در این حوزه است.
وی تصریح کرد: این دستاورد در حالی محقق شده که شرکتهای فناور استان توانستهاند با تکیه بر ظرفیتهای مرزی در بازارهای بینالمللی جایگاه خود را تثبیت کنند.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجانغربی در ادامه توسعه مراکز نوآوری را به عنوان راهبردی برای مسئولیتگرا کردن دانشگاهها برشمرد و گفت: در حال حاضر ۲۲۷ شرکت فناور و دانشبنیان تحت حمایت پارک علم و فناوری در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۱۱۴ شرکت دانشبنیان فعال سهم قابلتوجهی در اکوسیستم فناوری استان دارند.
وی افزود: همچنین با ایجاد ۷ مرکز نوآوری مشترک با دانشگاههای مادر از جمله مرکز نوآوری امنیت غذایی و پردیسهای فناوری دانشگاهی این استان در مسیر تخصصیسازی اکوسیستم فناوری گامهای بلندی برداشته است.
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجانغربی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان و داشتن بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه خاطرنشان کرد: این ویژگی منحصربهفرد فرصتی طلایی برای گسترش دیپلماسی فناوری است و در حال حاضر حوزههای کشاورزی و زیستفناوری با ۱۷.۶٪، الکترونیک با ۱۶.۷٪ و فناوری اطلاعات ICT از پیشرانهای اصلی فعالیت شرکتهای مستقر در پارک هستند.
پروفسور حیدری خاطرنشان شد: با وجود چالشهای اقتصادی پارک علم و فناوری آذربایجانغربی موفق شده است با سیاستگذاریهای جدید نه تنها زیرساختهای فیزیکی خود را توسعه دهد بلکه با جذب سرمایهگذار بخش خصوصی و تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت الگویی موفق از توسعه پایدار مبتنی بر دانش را در شمالغرب کشور ارائه کند.
توسعه زیرساختهای دیجیتال؛ از هوش مصنوعی تا حمایتهای مالی بیسابقه
رئیس پارک علم و فناوری در بخش دیگر سخنان خود، با تأکید بر تغییر رویکرد به سمت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از جهش در زیرساختهای فیزیکی و حمایتهای گسترده مالی از شرکتهای دانشبنیان، به اهداف برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: این پارک با سرمایهگذاری ۱۵ میلیارد تومانی یکی از ۸ مرکز تخصصی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی کشور را راهاندازی کرده است که بهزودی با حضور مقام عالی استان افتتاح خواهد شد.
وی افزود: این مرکز قرار است قطب توسعه انیمیشن، محتوا و کاربردهای نوین هوش مصنوعی در استان باشد.
پروفسور حیدری همچنین با ارائه آماری از توزیع فعالیتها از گذر تدریجی به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالا خبر داد و اظهار کرد: طبق این آمار حوزههای ماشینآلات و تجهیزات با ۳۸ شرکت، دارو و تجهیزات پزشکی با ۲۹ شرکت و مواد پیشرفته با ۲۲ شرکت از ستونهای اصلی فناوری در استان هستند.
وی ضمن تأکید بر موفقیتها به یک چالش نیز اشاره کرد و گفت: در حوزههای صنایع خلاق و علوم انسانی با کمبود شرکتهای فعال مواجه هستیم که این بخش نیازمند توجه ویژه و راهبردهای جدید برای تقویت است.
رئیس پارک علم و فناوری استان به تغییر وضعیت ساختوسازها نیز اشاره کرد و گفت: در حالی که فضای موجود پارک حدود ۱۱ هزار متر مربع است؛ اکنون بیش از ۲۶ هزار متر مربع ساختوساز توسط بخش خصوصی در حال اجراست که نشاندهنده تحقق عملی تغییر پارادایم و حضور جدی سرمایهگذاران در اکوسیستم فناوری است.
پروفسور حیدری افزود: با بهینهسازی فضاهای موجود دستگاههای اجرایی ظرفیت در دسترس اکوسیستم فناوری به بیش از ۱۸ هزار متر مربع افزایش یافته است.
رئیس پارک علم و فناوری با بیان اینکه سال گذشته ۱۱۳ محصول جدید تولید شده است؛ گفت: رونمایی از محصولات نوآورانه جوانان استان بهگونهای بود که معاون علمی رئیسجمهور دستور ویژه برای بررسی و تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تبدیل این طرحهای فناورانه به شرکتهای دانشبنیان صادر کرد که اتفاقی قابل توجه در سفر اخیر معاون علمی رئیسجمهور به استان بود.
وی خاطرنشان شد: پارک علم و فناوری در بخش مالی عملکرد موفقی در جذب منابع داشته است بطوری که در سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت (تبصره ۱۸ و منابع وزارتی) به صورت ۱۰۰ درصدی جذب و به شرکتها پرداخت شد و صندوق پژوهش و فناوری استان نیز با عاملیت خود بیش از ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار شرکتها قرار داد.
وی تصریح کرد: پارک آذربایجانغربی با اختصاص ۳۱ درصد از کل بودجه جاری خود به حمایت مستقیم از شرکتها عملاً نقش حامی اصلی اکوسیستم را ایفا کرده است.
پروفسور حیدری در پایان با اشاره به شاخص خوداتکایی ۲۵ درصدی پارک، تأکید کرد: با وجود فشارهای تورمی سیاست ما عدم افزایش تعرفه خدمات برای شرکتها بوده است تا بتوانیم بیشترین حمایت را از نخبگان و فناوران استان داشته باشیم و روند رشد صادرات و اشتغالزایی را تداوم ببخشیم.