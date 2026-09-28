باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» گزارش داد افزایش قیمت نفت امروز دوشنبه فشار بر بازارهای جهانی اوراق قرضه و سهام را افزایش داده است؛ بهطوری که فروش اوراق دولتی از سر گرفته شد و سهام آسیا کاهش یافت.
بر اساس گزارش این روزنامه، قیمت نفت برنت در معاملات آسیایی حدود ۳ درصد افزایش یافت و به حدود ۱۰۷.۴۴ دلار در هر بشکه رسید؛ این افزایش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در آخر هفته مدعی شد پیشنهاد ایران برای حلوفصل جنگ را رد کرده است.
در بازار اوراق قرضه آمریکا نیز بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله با ۰.۰۴ درصد افزایش به ۵.۲ درصد رسید. قراردادهای آتی شاخص «استاندارداند پورز ۵۰۰» نیز ۰.۳ درصد و شاخص «نزدک ۱۰۰» ۰.۸ درصد کاهش یافتند.
شاخص «سیاسآی ۳۰۰» چین ۲.۵ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح خود از اوت سال گذشته رسید. شاخص «کوسپی» کره جنوبی نیز به همین میزان افت کرد.
این روزنامه به نقل از «اکاترینا بیگوس»، استراتژیست ارشد بازار در شرکت «بیانپی پاریبا اَسِت منیجمنت»، نوشت که ترکیب رشد قدرتمند اقتصادی و افزایش هزینههای انرژی، خطرات پیرامون چشمانداز تورم را افزایش داده و تصمیمگیری بانکهای مرکزی درباره نرخ بهره را پیچیدهتر میکند.
قیمتگذاری قراردادهای آتی نیز نشان میدهد معاملهگران پس از انتشار دادههای اقتصادی قدرتمند در هفته گذشته، انتظار خود برای افزایش نرخ بهره آمریکا در سال جاری را افزایش دادهاند.
در ژاپن، بازده اوراق دولتی دوساله پیش از آنکه به حدود ۱.۹۶ درصد کاهش یابد، به ۱.۹۷ درصد رسید. این تغییر پس از انتشار صورتجلسه نشست ژوئیه بانک مرکزی ژاپن رخ داد که نشان داد برخی اعضای این بانک خواستار تسریع روند افزایش نرخ بهره هستند.
بازده اوراق دولتی ۱۰ ساله در استرالیا و نیوزیلند نیز به ترتیب ۰.۰۵ و ۰.۰۲ درصد افزایش یافت و در کره جنوبی با ۰.۱۵ درصد افزایش به ۴.۵۴ درصد رسید. در مقابل، بازده اوراق دولتی ۱۰ ساله چین در سطح ۱.۶۷ درصد ثابت ماند.
قیمت طلا نیز در معاملات اولیه ۲.۵ درصد کاهش یافت و به ۴۱۷۸ دلار در هر اونس رسید. برخی سرمایهگذاران اعلام کردند بانکهای مرکزی که ذخایر طلای خود را افزایش دادهاند، در دورههای افزایش قیمت انرژی اقدام به فروش بخشی از ذخایر خود کردهاند تا از ارزش پول ملی خود حمایت کنند.
منبع: المیادین