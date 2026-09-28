حال وام مسکن خوب نیست/ بسته تشویقی تسهیلات وام بافت فرسوده در راه است +فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عبدالرضا گلپایگانی، عضو هیئت عامل سازمان ملی زمین و مسکن، در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات بافت‌های فرسوده اظهار کرد: واقعیت این است که در سال ۱۴۰۴ وضعیت پرداخت وام مسکن مناسب نبود و بانک‌ها با وجود اینکه حدود ۳۰ هزار متقاضی را به آنها معرفی کردیم، تنها به حدود ۴۸۰۰ نفر تسهیلات پرداخت کردند.

وی افزود: به همین دلیل، در شورای عالی مسکن بسته تشویقی جدیدی را آماده کرده‌ایم که امیدواریم در جلسه آینده این شورا مطرح و تصویب شود.

گلپایگانی ادامه داد: در این بسته، رقم بزرگ‌تری برای تسهیلات پروژه‌های مقیاس محلی که پیش‌تر درباره آنها صحبت شد، در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت عامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تسهیلات مربوط به بافت‌های فرسوده گفت: در حال حاضر در سامانه «تم» این امکان برای متقاضیان بافت‌های فرسوده خودمالک نیز ایجاد شده است تا درخواست خود را ثبت کنند.

وی توضیح داد: این امکان به‌تازگی به سامانه اضافه شده تا بتوان تسهیلات نهضت ملی مسکن را به بافت‌های فرسوده نیز پرداخت کرد.

گلپایگانی هدف از این اقدام را جبران بخشی از عقب‌ماندگی ایجادشده در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از عقب‌افتادگی که به دلیل اجرا نشدن تعهدات توسط بانک‌ها در سال گذشته ایجاد شده است، جبران شود.