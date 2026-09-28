باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه مروری علمی اخیر، رابطه میان استفاده از تلفن همراه در دوران بارداری و سلامت جنین را بررسی کرد و خاطرنشان ساخت که برخی مطالعات، استفاده طولانی‌مدت یا شدید از تلفن همراه را با عوارض گوناگون بارداری مرتبط دانسته‌اند.

در مقابل، مطالعات دیگر هیچ‌گونه ارتباط معنادار آماری میان استفاده از تلفن همراه و عوارض جدی بارداری نیافتند.

پژوهشگران با بررسی مطالعات منتشرشده تا فوریه ۲۰۲۶، به دنبال شواهدی در مورد استفاده از تلفن همراه در دوران بارداری و اثرات احتمالی آن بر سلامت بودند. یافته‌ها حاکی از وجود ارتباطی میان استفاده شدید و برخی مشکلات، به‌ویژه کوتاه‌تر شدن مدت بارداری و ناهنجاری‌های قلبی-عروقی خاص بود.

نتایج این مطالعه مروری در نشریه *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology* منتشر شد و توسط پژوهشگرانی از دانشگاه‌های کلمبیا، کرنل و جانز هاپکینز انجام گرفت.

تابش، تنها عامل دخیل نیست

پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند که تفسیر این نتایج پیچیده است، زیرا استفاده از تلفن همراه ممکن است با سبک زندگی کم‌تحرک نیز مرتبط باشد. مطالعه‌ای که شامل ۴۲۳ بزرگسال (از جمله ۲۵۶ زن) بود، ارتباطی میان استفاده شدید از تلفن همراه و افزایش رفتار‌های کم‌تحرک نشان داد؛ این رفتار به نوبه خود ممکن است با پیامد‌های نامطلوب بارداری، نظیر کوتاه‌تر شدن دوره بارداری، اختلالات فشار خون و محدودیت رشد جنین مرتبط باشد.

نورمن کلایمن، دانشیار علوم بهداشت محیط در دانشکده بهداشت عمومی «میل‌من» دانشگاه کلمبیا، اظهار داشت که استفاده از تلفن همراه ممکن است بیش از آنکه بازتاب دقیقی از میزان مواجهه با تابش باشد، نشان‌دهنده سبک زندگی کم‌تحرک باشد. تلفن‌های همراه تابش‌های مایکروویو غیریونیزان (غیر‌تین‌ساز) ساطع می‌کنند که به عنوان میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس رادیویی شناخته می‌شوند. برخلاف پرتو‌های ایکس و گاما، این نوع تابش انرژی کافی برای شکستن پیوند‌های شیمیایی، آسیب مستقیم به DNA یا ایجاد جهش ژنتیکی را ندارد.

با این حال، برخی پژوهش‌های پیشین حاکی از آن است که مواجهه مزمن با سطوح پایین این میدان‌ها ممکن است بر برخی فرآیند‌های بیولوژیکی تأثیر بگذارد و به دلیل اثرات حرارتی، منجر به گرم شدن موضعی بافت‌ها شود.

پژوهشگران تأکید می‌کنند که برآورد میزان واقعی مواجهه با تابش دشوار است، زیرا این مواجهه تنها به تلفن‌های همراه محدود نمی‌شود و ممکن است شامل شبکه‌های وای‌فای و دکل‌های مخابراتی نیز باشد. سطوح مواجهه بسته به نحوه و مدت زمان استفاده از تلفن متفاوت است و ممکن است با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، از جمله شبکه‌های ۵G، تغییر کند. پژوهشگران بر لزوم انجام مطالعات دقیق‌تر برای تعیین رابطه میان استفاده از تلفن همراه و سلامت مادر و جنین تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که یافته‌های کنونی امکان نتیجه‌گیری قطعی را فراهم نمی‌کنند.

«کا هه» (Ka He)، از نویسندگان این پژوهش و استاد اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت عمومی «میل‌من» دانشگاه کلمبیا، اظهار داشت که اگرچه نتایج فعلی به احتمال وجود اثرات نامطلوب اشاره دارند، اما یافته‌های متناقض و محدودیت‌های روش‌شناختی در مطالعات موجود، نتیجه‌گیری نهایی را زودرس می‌سازد. با توجه به قطعی نبودن شواهد، پژوهشگران اقداماتی احتیاطی را برای کاهش میزان مواجهه پیشنهاد می‌کنند؛ از جمله استفاده از بلندگو یا هدفون‌های سیم‌دار، دور نگه داشتن گوشی از ناحیه شکم و فعال‌سازی حالت هواپیما (Airplane mode) در مواقعی که نیازی به اتصال به شبکه نیست.

منبع: Medical Xpress