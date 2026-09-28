عدم استفاده از کلاه ایمنی سبب توقیف موتورسیکلت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه تلویزیونی گفت: نداشتن کلاه ایمنی در حین موتورسواری باعث توقیف این وسیله نقلیه می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پلیس راهور ، راهنمایی و رانندگی ، کلاه کاسکت
خبرهای مرتبط
سرویس مدارس زیر سایه ناهماهنگی/ چرا تاکسیرانی برخورد نمی‌کند؟
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
افزایش ۳۰ درصدی تردد در تهران با بازگشایی مدارس/ ترافیک فقط با افزایش حمل‌ونقل عمومی حل نمی‌شود
بررسی قانون برخورد با راننده‌ای که گواهینامه در اختیار ندارد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راز قتل زن ۴۰ ساله پس از ماه‌ها فاش شد؛ دستگیری قاتل فراری در شمس‌آباد
موادفروشی که سرکرده باند سرقت مسلحانه شد
آمادگی برای آغاز عمره از نیمه دوم مهر
هوش مصنوعی به اتوبوس‌های تهران می‌آید
استخدام افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور؛ اعلام زمان ثبت‌نام و آزمون
«صدرا»؛ روایتی تازه از «پلیس قهرمان»/ «بهترین‌ها» معرفی می‌شوند
تأمین کالاهای اساسی مردم جای اغماض ندارد/ پرونده‌‌های ارزی و تراستی‌ها سریع‌تر به حکم برسد
قاضی دهقانی: بخشی از پرونده منافقین به اخذ آخرین دفاع نزدیک شده است
واکنش صحیح والدین نسبت به فرزندی که دچار اشتباه شده است + فیلم
توقیف۱۴۹۱ خودرو در پایتخت از ابتدای سال/ مهلت ۳ ماهه برای ترخیص وسایل نقلیه رسوبی
آخرین اخبار
بررسی دلایلی که سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شوند + فیلم
توقیف موتورسیکلت در صورت عدم استفاده از کلاه ایمنی + فیلم
بررسی قانون برخورد با راننده‌ای که گواهینامه در اختیار ندارد + فیلم
راز برخورداری از آرامش در زندگی + فیلم
لزوم رعایت تعامل دوطرفه در خانواده + فیلم
جایگزینی مناسب برای نصیحت کردن نوجوان + فیلم
۱.۷ میلیون سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند
توقیف۱۴۹۱ خودرو در پایتخت از ابتدای سال/ مهلت ۳ ماهه برای ترخیص وسایل نقلیه رسوبی
تأمین کالاهای اساسی مردم جای اغماض ندارد/ پرونده‌‌های ارزی و تراستی‌ها سریع‌تر به حکم برسد
تأکید دیوان عدالت اداری بر پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان پیش از ورود به فرآیند قضایی
راز قتل زن ۴۰ ساله پس از ماه‌ها فاش شد؛ دستگیری قاتل فراری در شمس‌آباد
واکنش صحیح والدین نسبت به فرزندی که دچار اشتباه شده است + فیلم
«صدرا»؛ روایتی تازه از «پلیس قهرمان»/ «بهترین‌ها» معرفی می‌شوند
قاضی دهقانی: بخشی از پرونده منافقین به اخذ آخرین دفاع نزدیک شده است
موادفروشی که سرکرده باند سرقت مسلحانه شد
استخدام افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور؛ اعلام زمان ثبت‌نام و آزمون
ترافیک نیمه‌سنگین در دو محور منتهی به تهران
۷۰ تا ۸۰ پاساژ بازار تهران هنوز ایمن نیستند/انتقاد از حذف خاموش‌کننده از خودرو‌ها
هوش مصنوعی به اتوبوس‌های تهران می‌آید
آمادگی برای آغاز عمره از نیمه دوم مهر
اطلاعیه هلال‌احمر در خصوص رد انتساب یک متهم به این نهاد
تعیین تکلیف محموله‌ها و کالا‌های اساسی و استراتژیک در نتیجه ورود و پیگیری قضایی
تفاوت اساسی عشق و وابستگی + فیلم
رکن مهم ازدواج برای زوج‌های جوان + فیلم
پلیس راهور فراجا: ترافیک نیمه‌سنگین در چالوس، هراز و آزادراه قزوین ـ تهران
تخلفات ساکن عامل اصلی گره های ترافیکی پایتخت
عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان به شهروندان
تمامی ایستگاه های خط دو مترو به پارکینگ دوچرخه مجهز شدند
تأکید رئیس کمیته امداد بر توانمندسازی نیازمندان در مراسم هفته دفاع مقدس