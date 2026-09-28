باشگاه خبرنگاران جوان - بارش‌های پاییزی از نیمه مهردر زاگرس گسترده‌تر می‌شود و برای بازه ۲۰ تا ۲۶ مهر احتمال بارش‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متری در بخش‌هایی از زاگرس شمالی و میانی مطرح شده‌است.

در لرستان، اما مسئله فقط این نیست که باران چقدر می‌بارد؛ مسئله این است که آب وقتی از ارتفاعات پایین می‌آید، از چه مسیری عبور می‌کند و در کدام نقطه ممکن است مسیرش تنگ شود

شرکت آب منطقه‌ای لرستان اکنون ۶۳ نقطه حادثه‌خیز در ۱۲ شهرستان را شناسایی کرده که برای هرکدام باید یک مسئله مشخص برطرف شود، از لایروبی بستر رودخانه گرفته تا افزایش ظرفیت عبور آب، رفع گلوگاه‌ها و پاکسازی دهانه پل‌ها.

به‌گفته علیرضا کاکاوند تاکنون حدود ۳۴ کیلومتر از نقاط پرخطر و حادثه‌ساز لایروبی شده و برنامه این است که بخش بیشتری از نقاط شناسایی‌شده تا هفته آینده ساماندهی شود.

مسئله، اما فقط برداشتن رسوب از کف رودخانه نیست. در یک مسیر طولانی ممکن است بیشتر بستر رودخانه باز باشد، اما یک دهانه پل، یک مقطع باریک یا یک سازه در مسیر آب کافی است تا جریان در همان نقطه با مشکل مواجه شود.

اما در میان ۱۲ شهرستان، خرم‌آباد وضعیت متفاوتی دارد؛ چون رودخانه از داخل شهر عبور می‌کند و بخشی از سازه‌ها و پروژه‌های عمرانی نیز در مجاورت یا مسیر رودخانه قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان درباره سازه‌هایی که شهرداری در رودخانه خرم‌آباد ایجاد کرده، به‌ویژه دو پل جدیدی که در حال ساخت هستند، هشدار داده و از شهرداری خواسته است این موارد را سریع‌تر ساماندهی کند.

این نگرانی البته سابقه دارد. خرم‌رود سال‌هاست یکی از محور‌های اصلی بحث‌های مربوط به لایروبی و ساماندهی در خرم‌آباد است و پس از سیلاب ۱۳۹۸ نیز موضوع افزایش ظرفیت عبور آب در مقاطع مختلف رودخانه مورد توجه قرار گرفته‌است.

اما داستان ۶۳ نقطه فقط داستان خرم‌آباد نیست. وقتی آب منطقه‌ای از ۱۲ شهرستان سخن می‌گوید، یعنی مسئله در سطح لرستان پراکنده است و هر شهرستان ممکن است در زمان بارش به محل عبور حجم زیادی از رواناب تبدیل شود.

برای همین است که در برنامه اعلام‌شده، فقط لایروبی مطرح نیست؛ افزایش گذردهی، رفع گلوگاه و پاکسازی دهانه پل‌ها هم در کنار آن قرار گرفته‌است.

حالا نقشه لرستان برای آمادگی در برابر سیلاب ۶۳ نقطه مشخص شده، ۳۴ کیلومتر از نقاط پرخطر لایروبی شده و عملیات در بخش دیگری از نقاط ادامه دارد.

منبع: آب منطقه ای لرستان