باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله سلطانی امروز در آیین تجلیل از قضات برتر، پیشکسوتان قضایی و کارکنان منتخب دادگستری آذربایجان شرقی، با اشاره به مسئولیت سنگین دستگاه قضایی اظهار کرد: مسئولیتی که در دستگاه قضایی بر عهده ما گذاشته شده، یک امانت است و نباید آن را به عنوان وسیله‌ای برای بهره‌مندی شخصی یا موقعیت اجتماعی تلقی کرد.

وی افزود: هر مسئولیتی که در اختیار افراد قرار می‌گیرد، امانتی است که باید به بهترین شکل ممکن از آن صیانت شود و در نهایت نیز این امانت به صاحب اصلی آن بازگردانده شود؛ از این رو، قضات باید در انجام وظایف خود همواره مصالح عمومی، قانون و عدالت را مدنظر داشته باشند.

معاون قضایی رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جایگاه قضاوت از جایگاه‌های مهم و حساس در جامعه است، ادامه داد: قاضی باید در میان مردم بر اساس حق و عدالت داوری کند و برای دستیابی به حکم عادلانه، برخورداری از دانش قضایی در کنار عدالت و انصاف ضروری است.

سلطانی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای رسیدن به حق و صدور احکام عادلانه این است که قضات علاوه بر دانش و تخصص، از ویژگی عدالت نیز برخوردار باشند؛ زیرا تصمیم قضایی با حقوق و سرنوشت افراد ارتباط مستقیم دارد و هر حکم باید پس از بررسی دقیق تمامی ابعاد موضوع صادر شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه قضات به مسئولیت شرعی و اخلاقی خود گفت: همه ما باید در صدور احکام خداوند را در نظر داشته باشیم و بدانیم آنچه برای انسان باقی می‌ماند، اعمال و عملکرد اوست؛ بنابراین قاضی باید در هر پرونده با دقت و حساسیت لازم همه جهات را بررسی کند تا حکمی منطبق با حق و عدالت صادر شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این آیین با اشاره به تلاش کارکنان دستگاه قضایی استان اظهار کرد: همکاران ما در گستره جغرافیایی استان، در حوزه برقراری عدالت قضایی و تامین امنیت، همچون گذشته با روحیه ایثارگری و مجاهدت به وظایف خود عمل کرده‌اند.

موسی خلیل‌اللهی افزود: کارکنان دستگاه قضایی در شرایط مختلف و به‌ویژه در دوران جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، مسئولیت‌های خود را با جدیت دنبال کرده و برای انجام وظایف محوله تلاش کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اجرای برنامه‌های سند تحول قضایی، توجه به نظرسنجی از مردم را یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: استفاده از نظر و ارزیابی مردم درباره عملکرد دستگاه قضایی، زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارتقای کیفیت خدمات قضایی را فراهم می‌کند.

خلیل‌اللهی ادامه داد: متوسط میزان رضایت مردمی ثبت‌شده در سامانه نظرسنجی در آذربایجان شرقی ۷۵ درصد است که این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی استان مورد توجه قرار گیرد.

در این آیین از قضات برتر، پیشکسوتان قضایی و کارکنان منتخب دادگستری آذربایجان شرقی تجلیل شد.

منبع ایرنا