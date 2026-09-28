\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0631\u0627\u06cc\u0645 \u0648 \u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0633\u0628\u0628 \u062a\u0648\u0642\u06cc\u0641 \u0648\u0633\u06cc\u0644\u0647 \u0646\u0642\u0644\u06cc\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0622\u0646 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a.\n