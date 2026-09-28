باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک ریماز، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن بنیامین احمددوست، کودک جانبخش اهل بندر انزلی که دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تأیید نهایی تیم پزشکی و با رضایت خانواده ایثارگرش، برای اهدای عضو به بیمارستان رازی رشت منتقل شد.

او افزود: این اقدام انسان‌دوستانه، با فراهم کردن امکان پیوند اعضا به بیماران نیازمند، فرصت ادامه زندگی را برای آنان فراهم کرد. دکتر ریماز با ابراز همدردی با خانواده این کودک جانبخش، از تصمیم ارزشمند و نوعدوستانه خانواده در اهدای اعضای عزیز از دست‌رفته‌شان قدردانی کرد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین از اساتید برداشت و پیوند اعضای بیمارستان‌های رازی رشت و بوعلی‌سینای شیراز، پزشکان تأیید کننده مرگ مغزی، هماهنگ‌کنندگان اهدای عضو و کارکنان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان پورسینا، اتاق عمل، آزمایشگاه و بخش‌های پیوند کبد و کلیه بیمارستان رازی رشت قدردانی کرد.

این اقدام چهاردهمین اهدای عضو در استان گیلان از ابتدای سال تاکنون بوده است.

رضایت خانواده‌ها برای اهدای عضو بیمار دچار مرگ مغزی، تصمیمی سخت برای نجات جان انسان‌هایی است که زندگی آنان به ایثارشان وابسته است؛ اینان با اهدای عضو عزیزشان مرگ و زندگی را به هم پیوند زده و به بیماران زندگی دوباره می‌بخشند. بر اساس آمار‌ها هر ۱۰ دقیقه یک نفر به فهرست انتظار برای پیوند عضو اضافه می‌شود، هر ۲ ساعت یک نفر به خاطر نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهد.

علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت رسمی مرکز اهدای عضو جهت دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

منبع: گیل وب‌دا