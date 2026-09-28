باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امید شاکری معاون وزیر نفت در مراسم آغاز به کار رویداد نبض انرژی، با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم و صنایع در بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: یکی از راه‌های کاهش شدت مصرف انرژی، اصلاح مصرف و آزادسازی انرژی از بخش‌های غیرمولد و تخصیص آن به فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی سهم مهمی در تامین درآمدهای ارزی کشور دارد، افزود: در فصل سرد، افزایش مصرف در بخش خانگی و تجاری گاه به اعمال محدودیت برای صنایع منجر می‌شود؛ در حالی که تداوم تولید در بخش‌هایی مانند پتروشیمی می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شاخص شدت انرژی کمک کند.

شاکری مشارکت مردم در پویش بهینه‌سازی انرژی را زمینه‌ساز منفعت همگانی دانست و یادآور شد: با کاهش مصرف مازاد، می‌توان انرژی آزادشده را به فعالیت‌های اقتصادی اختصاص داد و از آثار مثبت آن در تولید و اقتصاد کشور بهره‌مند شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به اقدام‌های این صنعت در زمینه بهینه‌سازی انرژی گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، مصرف انرژی در بیش از ۷۵ درصد فرایندهای صنعت پتروشیمی با معیارها و استانداردهای اجباری سازمان ملی استاندارد انطباق دارد؛ با این حال، هدف باید رسیدن به پوشش کامل این استانداردها باشد.

وی ادامه داد: طرح‌های بهینه‌سازی اجراشده در صنعت پتروشیمی طی چهار سال گذشته، در مجموع به صرفه‌جویی یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز منجر شده است. ۶۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز از مجموع ۱۰ هزارمگاواتی هدفگذاری شده شرکت‌های پتروشیمی در دست احداث است که پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ مگاوات از ظرفیت آن‌ها امسال به بهره‌برداری برسد.

شاکری با بیان اینکه ارزش انرژی فقط در قیمت آن نیست خاطر نشان کرد: اهمیت انرژی در دسترس‌بودن آن است؛ زیرا پایداری تولید به جریان پایدار انرژی وابسته است. به همین دلیل، صنعت پتروشیمی با درک این موضوع در برنامه‌های بهینه‌سازی مشارکت می‌کند.

وی تصریح کرد: امسال، با توجه به آسیب‌های واردشده به تاسیسات پاروشیمی و پالایشگاهی در جریان جنگ ۴۰ روزه، گاز کمتری در اختیار بخش‌های مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و لازم است همه بخش‌ها با جدیت بیشتری در بهینه‌سازی مصرف مشارکت کنند تا آثار اقتصادی این محدودیت‌ها کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امیدواریم شرکت‌های بیشتری به این حرکت بپیوندند و در مدیریت مصرف انرژی نقش‌آفرینی کنند.

شاکری با تاکید بر نقش پتروشیمی در اقتصاد و زندگی مردم یادآورشد: محصولات این صنعت در بخش‌های مختلف، از جمله دارو و کالاهای مورد نیاز کشور، کاربرد دارند و بخشی از سهام شرکت‌های پتروشیمی نیز متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است. از این‌رو، پایداری تولید در این صنعت با منافع بخش بزرگی از جامعه پیوند خورده است.

وی مشارکت در بهینه‌سازی انرژی را اقدامی ملی دانست و ادامه داد: سربازی برای وطن یعنی مشارکت در بهینه‌سازی انرژی.

به گفته شاکری، همراهی مردم و صنایع می‌تواند به تامین انرژی پایدار برای تولید و کاهش آثار اقتصادی کمبود انرژی کمک کند.