باشگاه خبرنگاران جوان - قربانعلی محمدپور روز دوشنبه با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش اظهار کرد: شلیک به خرس قهوه‌ای، شلیک به سرمایه طبیعی کشور است؛ خرس قهوه‌ای بخشی از میراث زیستی و سرمایه ارزشمند طبیعی این سرزمین محسوب می‌شود و حفاظت از این گونه و سایر گونه‌های حیات‌وحش، مسوولیتی مشترک و ملی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ابعاد مختلف این حادثه افزود: علت و چگونگی وقوع حادثه در دست بررسی قرار دارد و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست با انجام بررسی‌های میدانی و کارشناسی، موضوع را تا شناسایی عامل یا عاملان احتمالی تیراندازی پیگیری خواهند کرد؛ هرگونه اظهارنظر درباره علت حادثه یا انتساب آن به افراد و گروه‌های خاص، منوط به تکمیل بررسی‌ها و احراز مستندات خواهد بود.

محمدپور تصریح کرد: شناسایی عامل یا عاملان این حادثه با جدیت در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی تعارض میان انسان و حیات‌وحش خاطرنشان کرد: از مردم و جوامع محلی انتظار داریم در صورت مشاهده خرس یا سایر گونه‌های حیات‌وحش در محدوده باغات و سکونتگاه‌ها، از هرگونه اقدام خودسرانه پرهیز کرده و موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و پیشگیری از بروز حادثه انجام شود.

وی در ادامه افزود: شهروندان می‌توانند موارد مشاهده حیات‌وحش یا بروز خسارت را از طریق ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان، پاسگاه‌های محیط‌بانی و همچنین سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند تا نیروهای محیط زیست در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و مدیریت شرایط اقدام کنند.

محمدپور همچنین درباره نحوه پیگیری خسارت‌های احتمالی ناشی از حضور حیات‌وحش در محدوده‌های کشاورزی گفت: در صورت بروز خسارت به محصولات کشاورزی، موضوع از طریق سازوکارهای قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه قابل پیگیری خواهد بود و گزارش به‌موقع موارد می‌تواند زمینه مدیریت بهتر تعارض و پیشگیری از بروز حوادث را فراهم کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفان و نقش تعیین‌کننده مردم در حفاظت از حیات‌وحش اظهار کرد: موضع محیط زیست در قبال تعرض به حیات‌وحش، صیانت قاطع از این سرمایه‌های طبیعی و برخورد قانونی با متخلفان خواهد بود؛ حیات‌وحش طالقان قربانی بی‌قانونی نخواهد شد و اجازه نمی‌دهیم متخلفان با خیال راحت به سرمایه‌های طبیعی استان آسیب وارد کنند. حفاظت از حیات‌وحش بدون همراهی مردم و جوامع محلی امکان‌پذیر نخواهد بود و مشارکت مردم، مهم‌ترین پشتوانه محیط‌بانان در حفاظت از این سرمایه‌های ملی به شمار می‌رود.

خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش کشور محسوب می‌شود و طالقان نیز از زیستگاه‌های این گونه در استان البرز به شمار می‌رود. بر اساس قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از حیات‌وحش، هرگونه شکار، کشتار یا آسیب‌رسانی غیرمجاز به گونه‌های حیات‌وحش، مشمول پیگیری و برخورد قانونی خواهد بود.

منبع ایرنا